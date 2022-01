Több más gyógyszercéggel együtt terrorizmus finanszírozásával vádolják a Pfizert az Egyesült Államokban.

Az ügy még 2020-ban kezdődött, akkor viszont egy szövetségi bíróságon megalapozatlannak minősítették a vádat. Ennek ellenére kedden az ország egyik fellebbviteli bírósága ismét napirendre vette az ügyet.

A vádlók – akik Irakban megölt amerikai katonák hozzátartozói – szerint a Pfizer és 20 másik cég szerződést kötött az iraki egészségügyi minisztériummal, méghozzá úgy, hogy fizettek is a minisztériumnak azért, hogy a beszállítóik lehessenek. A vád szerint mindeközben a Hezbollah által is támogatott, Jaysh al-Mahdi nevű milíciacsoport irányította az egészségügyi minisztériumot, amely az amerikai katonák ellen is akciókat hajtott végre. Vagyis a cégek ezáltal közvetve finanszírozták a terrorizmust az országban – vélik a felperesek.

A cégek ügyvédei korábban ezzel összefüggésben annyit mondtak, hogy az iraki kormányzatnak a beszállítók életmentő orvosi cikkeket és kezeléseket nyújtottak, miután a 2003-mas NATO-invázió megdöntötte Szaddaim Husszein uralmát Irakban.

Az üggyel kapcsolatban öt alperes cégcsoport a – Pfizer, az AstraZeneca, a Johnson & Johnson, a Hoffmann-La Roche és a GE Healthcare USA – közös közleményt adott ki, amelyben azt írták: a bírósági eljárás fejleményei a közeljövőben tisztázni fogják, hogy a cégeknek semmilyen felelősségük nincs a váddal összefüggésben.

(via Reuters)