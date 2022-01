Orosz nukleáris tengeralattjáró ütközött egy brit hadihajó szonárjának az Atlanti-óceánon

Most derült ki, hogy az HMS Northumberland nevű brit hadihajó szonárjának egy orosz nukleáris vadász-tengeralattjáró nekiütközött 2020-ban, Skócia partjaitól több száz kilométerre Északra.

Minderre most egy dokumentumfilmnek köszönhetően derült fény, amelyet az HMS Northumberlanden forgattak a baleset idején. A hírt akkor nem hozták nyilvánosságra, most viszont a sajtónak nyilatkozva a brit védelmi minisztérium szóvivője is megerősítette, hogy valóban megtörtént az incidens.

Az orosz tengeralattjáró – amely nukleáris robbanófejjel felszerelt torpedókat is szállított – a hadihajó által vontatott szonárberendezésnek ütközött neki.

A hidegháború óta ez az első alkalom, hogy egy orosz és egy brit hadihajó összeütközött.

A hadihajót egyébként kifejezetten azért küldték ki Skócia partjaitól északra, hogy keresse meg a tengeralattjárót, amelyet a partoktól körülbelül 320 kilométerre észleltek a britek. Ehhez eresztették a vízre a szonárt, amelynek aztán nem sokkal később nekiütközött az orosz jármű. A berendezés ennek következtében teljesen tönkrement és még a hadihajóban is károk keletkeztek.

A brit haditengerészet egyik forrása a The Sun-nak azt nyilatkozta, hogy szerinte az oroszok nem direkt ütköztek neki a berendezésnek, mivel egy ilyen ütközés az ő járművükben is súlyos károkat okozhatott.

Oroszország londoni nagykövetsége egyelőre nem kommentálta a hírt. Figyelemreméltó viszont, hogy 2020 decemberében a brit haditengerészet közölte, hogy kilenc orosz hadihajót is észleltek akkortájt a saját felségvizeik közelében és ezeket akkor – többek közt – az HMS Northumberland ellenőrizte.

