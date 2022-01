Nem beszélnek angolul az új cseh kormányban, baj lehet belőle

Az új cseh kormány tagjai közül csak kevés miniszternek van biztos angol nyelvtudása, és ez sokak szerint komoly nehézséget jelenthet a közeljövőben.

Az új kormány hivatalba lépésétől sokan azt várták, hogy megerősíti az ország Európa iránti elkötelezettségét, valamint a nyugati kapcsolatokat. Mindezt azonban megnehezítheti, hogy a kormánytagok közül alig-alig beszélnek páran angolul.

A Hospodárské Noviny nevű cseh lap közölt részletes cikket a miniszterek nyelvtudásáról. A kormánykoalíció legerősebb pártja, a Spolu (Együtt) korábban azt ígérte, hogy a kormány minden tagja legalább egy idegen nyelvben tárgyalóképes lesz (bár azt nem határozták meg, hogy pontosan milyen nyelven).

Ehhez képest a 18 miniszterből öten kapásból elismerték, hogy kizárólag csak gyenge, „turistaszintű” angol nyelvtudásuk van, és muszáj lesz a tolmácsokra hagyatkozniuk. Emiatt sokan aggódnak, hogy mi lesz majd akkor, amikor idén júliusban Csehország átveszi az EU soros elnökségét. E tisztségben a cseh minisztereknek sokat kell majd egyeztetniük külföldi politikusokkal, és nem mindig lesz ott a tolmács, hogy segítsen nekik a kommunikációban.

Többek közt Jana Cernochová védelmi miniszter, valamint Zbynek Stanjura pénzügyminiszter ismerte el, hogy nem igazán tud angolul. Az előbbinek többek közt NATO-csúcsokon, az utóbbinak pedig külföldi pénzügyminiszterekkel kell majd egyeztetnie – sőt, júliustól kezdve ő lesz a soros elnöke az európai pénzügyminiszterek tanácsának (Ecofin) is. Stanjura helyzete különösen nehéz lehet még amiatt is, hogy az elődje, Alena Schillerová súlyos kritikákat kapott a gyenge nyelvtudása miatt, többek közt azért, mert az uniós találkozókon szörnyű kiejtéssel olvasott fel szövegeket angolul.

A helyzeten az sem sokat javít, hogy Cernochová és Stanjura – saját bevallásuk szerint – jól beszélnek lengyelül és oroszul. A többi miniszter közül pedig néhányan a német nyelvtudásukra hivatkoztak, de ennek sem lesz sok haszna az EU döntően angol nyelvű közegében. A többi tárcavezető közül sokan nem is válaszoltak a Hospodárské Noviny arra vonatkozó kérdésére, hogy milyen nyelvekben járatosak.

Petr Kaniok, a brnói Masaryk Egyetem kutatója azt mondta, hogy a cseh miniszterek gyenge nyelvtudásának híre már most rontotta az ország nemzetközi helyzetét, valamint az euroszkeptikusok malmára hajtotta a vizet az országon belül is. A professzor meglepőnek nevezte, hogy több mint 30 évvel a rendszerváltás után is olyan emberek kerülnek kormányzati pozícióba, akiknek nincsenek meg a megfelelő nyelvi képességei.

A köztisztviselők többsége most az 50-es évei környékén jár, tehát elég idejük lett volna arra, hogy kiképezzék magukat nyelvekből

– vélte, majd hozzátette azt is, hogy részben a nyelvtudás hiánya lehet az oka annak is, hogy Csehország sokkal kevésbé meghatározó szereplő az EU-s porondon, mint más, hasonló népességű és súlyú országok.

Jan Culík, a Glasgow-i Egyetem cseh nyelvtanára mindeközben azt mondta, hogy Csehországban ugyan nem ritka az angol nyelvtudás, de a politikusoknál valóban nem mondható gyakorinak. Szerinte ez azt tükrözi, hogy az ország politikusai még mindig nem érdeklődnek kellő mértékben a külföldi történések iránt, dacára annak, hogy „majdnem 400 évig az országban lévő politikai helyzetet az határozta meg, hogy mi történik külföldön”. Ezek a politikusok így nem is fogják tudni megérteni azt, ami körülöttük történik, és a világnézetük óhatatlanul is elavult, korlátozott és téves lesz – tette hozzá.

(via The Guardian)