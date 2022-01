Egy talicska büdös aprópénzzel fizette ki volt alkalmazottját, pert indít az Egyesült Államok

Amint arról korábban az Index is beszámolt, közel 100 ezer darab büdös, összeolajozott aprópénzben kapta utolsó fizetését egy alkalmazott, miután felmondott egy Georgia állambeli autóműhelyben, ahol dolgozott – számolt be róla a New York Times.

A rendhagyó jellegű bérezésre azt követően került sor még márciusban, hogy a férfi a hatóságokhoz fordult, mivel volt munkáltatója nem is akarta kifizetni az utolsó heti bérét (915 dollárt), a törvények betartatása pedig alighanem felbosszantotta.

Az egykori főnök így mintegy 91 500 darab bűzlő, olajos egypenny-st küldött fizetség gyanánt, a biztonság kedvéért pedig egy kedves kis búcsúüzenetet is mellékelt, amely nem volt túl bőbeszédű, ám az annál félreérthetetlenebb „Fuck You!” kifejezést tartalmazta. A büdös pénzkupac által hagyott mocskot csaknem hét órába telt feltakarítani, az érmék súlya alatt pedig a talicska is tönkrement, amibe összegyűjtötték.

A New York Times szerint az amerikai munkaügyi minisztérium azonban nem értékelte különösebben a mutatványt, ugyanis most pert indított a georgiai autószerelő műhely, az OK Walker Luxury Autoworks-szel szemben a méltányos munkaügyi normákról szóló törvény megsértése miatt.

A perben a volt munkáltatót azzal is vádolják, hogy nem fizették ki a törvényben előírt túlóradíjakat, s nem vezettek megfelelő és pontos nyilvántartást az alkalmazottak fizetéséről és munkaidejéről sem: 36 971 dollár elmaradt bért és kártérítést követelnek legalább nyolc alkalmazottja számára.

(via The New York Times)