Ötezer dollár jár az új munkavállalóknak egy cégnél, ha felmondanak

Ötezer dollárt (körülbelül 1 millió 578 ezer forintot) kapnak az új munkavállalók egy amerikai szoftvercégnél, amennyiben a munkakezdés után két héttel felmondanak.

A Trainual nevű cég ügyvezető igazgatója, Chris Ronzio egy interjúban beszélt a Fast Company üzleti magazinnak a szokatlan ajánlatról. Elmondta, hogy szerinte ez a lépés segít abban, hogy megőrizzék az igazi tehetségeket a cégnél, valamint hogy egy erős, összetartó céges kultúrát alakítsanak ki.

Fontos gyorsan megtudni azt, hogy a megfelelő embereket találtuk-e meg

– mondta, hozzátéve, hogy a munkavállalóknak is nehéz lehet ezt eldönteni az interjú és az első napok után.

Előfordulhat, hogy valaki egy vagy két héten belül rájön, hogy hosszútávon nem ez a munkahely vagy pozíció való nekik, de mégis marad, és akkor utána csak drágább lesz új munkaerőt keresni majd a helyükre, mivel addigra még több feladat és felelősség hárul majd rájuk. Azáltal, hogy ötezer dollárt adunk az új munkavállalóknak a kilépésért, lehetőséget kapnak arra, hogy két héten belül távozzanak, ha kétségeik vannak

– fogalmazott Ronzio, aki saját bevallása szerint egy másik cégtől, a Zappostól vette az ötletet, ahol 1000 dollárt fizettek a felmondó új munkavállalóknak.

A Trainualnál végül 2020 májusában vezették be ugyanezt, akkor még 2500 dolláros formában. Azóta 38 embert vettek fel, akik közül állítólag senki sem élt a lehetőséggel, emiatt most úgy döntöttek, hogy 5000 dollárra emelik az összeget. Chris Ronzio szerint az új összeg meghatározásakor az kereseteket is figyelembe vették, és úgy gondolták, hogy ha valaki mondjuk 80 000 vagy 100 000 dollár közt keres évente, akkor az 2500 dollár kevés motiváció lehet a távozáshoz.

A vállalkozó hozzátette: szerinte más cégek is megfontolhatnak egy ehhez hasonló lépést, különösen akkor, ha sorra veszítik el a munkavállalóikat.

Ennek a döntésn ek a felgyorsítása komoly megtakarítást jelenthet a vállalkozásoknak. Ha egyszer a munkavállalókat már felvesszük és kiképezzük, akkor inkább biztosítanánk, hogy hosszú távon is számíthatunk rájuk, mielőtt még többet fektetnénk beléjük és emelkednének a tétek

– mondta, majd azt is hozzátette, hogy ezáltal a HR-esek is jobban odafigyelnek arra, hogy kit vesznek fel, mivel tudják, hogy sokba kerülhet, ha mellélőnek. Ellenkező esetben viszont, ha a munkavállaló marad, akkor ez megalapozhatja a jó viszonyt közte és a munkáltató közt.

Jelentős lépés tőlük, ha elutasítják a készpénzt és úgy döntenek, hogy maradnak és elköteleződnek, ez pedig megalapozhat egy nagyszerű munkakapcsolatot

– fogalmazott Chris Ronzio.

(via fastcompany.com)