Szilveszterezni indultak, a kazah pokolba csöppentek

Nem is tudom, hol kezdjem... – vágott bele hihetetlen történetébe Sebestyén Péter egy budai vendéglő asztalánál, néhány órával azok után, hogy hétfőről keddre virradó éjszaka hazaérkezett a közép-ázsiai országból. – December 30-án szilveszterezni utaztunk Almatiba a családdal. Akkor még nem sejtettük, hogy életünk kalandja vár ránk.

Péternek kazah a felesége, egy tizenhárom és egy kilencéves gyermekük van. Az üzletember két részletben, 2006 és 2009, illetve 2017 és 2021 között összesen hét évet töltött Almatiban, amelyet csodálatos fekvésű, parkokkal teletűzdelt városként jellemez, melyet délről a Tien-san hegység választ el Kirgizisztántól.

Persze nemcsak szilveszterezni mentünk Almatiba, hanem dolgozni is, elindítani a 2022-es esztendőt. Számos üzletünk van Almatiban, de az évindítás most kis késedelmet szenved, mert a felkelők hét boltunkat kifosztották, de erről majd később

– jelzi Péter. Megérkeztek Almatiba, rengeteget kirándultak a meseszép tájakon, még egy ametisztbányát is meglátogattak. Almati környéke egy hatalmas síparadicsom, tele vannak a hegyi üdülők orosz turistákkal. Remekül érezték magukat, múlt kedden fenn voltak az egyik hegy tetején, a külvilág híreiből semmi sem jutott el hozzájuk. Délután hívni akartak egy taxit, hogy visszamenjenek Almatiba. Igen ám, de a taxitársaság diszpécsere visszakérdezett: Maguk nem is tudják, mi van itt a városban? Fogalmunk sem volt arról, hogy elszabadult a pokol – idézi fel honfitársunk az egy hete történteket.

Akkor tudták meg honfitársaink, hogy már az internet sem működik, a GPS-szel navigáló taxi nem tudott felmenni a hegyi üdülőhöz. Végül akadt egy bérautó, amelyik GPS nélkül is lehozta őket a városba, ahol már javában állt a bál. Péterék otthon bekapcsolták a tévét, látták a tüntetéseket, a lövöldözéseket, a fosztogatást bemutató képsorokat.

A lakásunk egy elkerített objektum, talán lakóparknak nevezném, jobbára külföldi üzletemberek laknak itt. Akkor már kezdték felgyújtani a középületeket, Tokajev elnök is megszólalt, de valójában nem tudtuk, mi az igazság. Az elnök az orosz és a kazah mellett kínaiul is anyanyelvi szinten beszél. Amúgy kétnyelvű az ország, de a fiatalok már jóformán csak kazahul beszélnek, nekik nem is az orosz a második nyelvük, hanem az angol.

Péterék a tévéből értesültek arról is, hogy Tokajev felvette a kapcsolatot Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy jönnek a békefenntartó erők, meg hogy a korábbi elnök, Nurszultan Nazarbajev elhagyta az országot, és a fővárost is visszakeresztelik Nur-Szultanról Asztanára.

Péternek meggyőződése, hogy nem spontán lázadás borította lángba Almatit, az ország legnagyobb, kétmilliós városát, hanem előre megírt forgatókönyv szerint haladtak előre az események.

A jól szervezettség alátámasztására Péter példákat sorol. Blaumann Ferenc almati magyar főkonzul január 5-én kivitte az almati reptérre a családját, hogy a zavargások elől repüljenek el Nur-Szultanba. De nem tudtak elrepülni, mert lezárták a repteret! És a kazah biztonsági szolgálat, akik ellenőrzésük alatt tartották az objektumot, röviddel azután eltűntek onnan. Majd rövidesen megérkeztek a lázadók, és elfoglalták a légikikötőt. Akik már fenn voltak a gépen, azokat leparancsolták és hazaküldték. Akkor már úton voltak az orosz speciális egységek Almati felé, de nem tudtak leszállni a város repterén, csak száz kilométerrel odébb, egy másik repülőtéren, és onnan indultak el az almati reptér visszafoglalására, amit meg is tettek.

Péter arról is beszélt, hogy több kazah városban voltak zavargások, Nur-Szultanban is történt kísérlet a rendbontásra, de azt gyorsan leszerelték. Igazából csak Almatiban szabadult el a pokol. De mára a rend helyreállt, az oroszok vezette nemzetközi egységek urai a helyzetnek.

„A lázadók, amennyire én tudom, nem élvezték a lakosság, a nép támogatását. Jellemző példa, hogy a kazah tévében megszólaltattak egy felkelőt, és megkérdezték, miért fogott fegyvert. Mert duplájára emelték a gáz árát. De már visszaállította a kormány az árat az eredeti szintre, mondta a riporter. Akkor azért lázadtunk, hogy váltsák le a kormányt! – replikázott a lázadó. De már leváltották, kontrázott a riporter. Erre már nem volt újabb válasza a jóembernek” – magyarázta Péter.

Megkérdeztük, ismeretei szerint Kazahsztánban mi van: demokrácia vagy diktatúra? Eltöpreng.

Nehéz ezt megmondani. Inkább azt mondanám, hogy a kazah egy törzsi társadalom, bizonyos tekintetben hipermodern köntösben. Van három domináns törzs, ezekből kerülnek ki a politikusok. Azt nem mondanám, hogy demokrácia van, de a kazah hagyományokban nincs is benne a demokrácia mint berendezkedés, nekik mindig volt egy vezetőjük, akit követtek. És hogy miért említem, hogy törzsi társadalom hipermodern köntösben? Egész Magyarországon nincs annyi luxusautó, mint Almatiban. És a készpénz már nem is játszik, mindenki a mobiltelefonjával fizet. Most, amikor a lázadás alatt elment egy időre az internet, lett is jókora gond... Egyik pillanatról a másikra visszatértek a készpénzfizetéshez, már akinek volt otthon készpénze...