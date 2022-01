Földrengés volt Görögország északi részén

Közepes, 5,4-es erősségű földrengés rázta meg Görögország északi részét vasárnap délután.

A görög földtani intézet szerint a földmozgás fészke 22 kilométerre délre volt a Halkidiki-félszigettől az Égei-tengeren, 19 kilométeres mélységben. Egyelőre nincsenek értesülések károkról, vagy áldozatokról.

Több utórengést is jelentettek a térségből, ezek erőssége a Richter-skála szerinti 2,6-ostól a 2,8-asig terjedt. Helyi beszámolók szerint Szaloniki városában a rémült lakosok kiszaladtak az utcára. A földmozgásokat a rengés epicentrumától mintegy 225 kilométerre délnyugatra található fővárosban, Athénban is érezni lehetett.

Itthon is érzékelték

Nemrég Tongán volt – Magyarországon is érzékelhető – tengerrengés, a Csendes-óceán déli térségében szombaton rendeltek el szökőárriadót, mert egy tenger alatti vulkán kitört Tonga közelében. A Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai vulkán tevékenysége cunamihoz vezetett a mintegy százezer lelket számláló szigeten. A tűzhányó robaját állítólag a kétezer kilométerrel távolabb található Új-Zélandon is hallani lehetett. A tongai média hamuesőről, elárasztott ingatlanokról és áramkimaradásokról is beszámolt.