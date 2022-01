Hóvihar miatt lezárták Európa egyik legforgalmasabb repülőterét

Az isztambuli repteret azután zárták be, hogy a teherterminál teteje beszakadt a hatalmas mennyiségű hó miatt; szerencsére senki sem sérült meg. Ez az első alkalom, hogy 2019-es megnyitása óta bezárt az új légikikötő, amely a régi Atatürk repülőtér feladatait vette át, és vált a világ egyik legforgalmasabb légi közlekedési csomópontjává, ahol évente 37 millió utas fordul meg.

Ekiplerimiz uçuş operasyonlarının yeniden başlaması için apron, pist ve taksi yolu üzerinde temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.✈️ Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışına karşı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.🌨️ pic.twitter.com/Ac0R4SHNGU — İGA Istanbul Airport (@igairport) January 24, 2022

A havazás megkeseríti a 16 milliós török nagyváros lakóinak az életét is. Autók csúsztak egymásba, megbénítva az amúgy is kaotikus közlekedésű metropoliszt. A hatóságok figyelmeztették az autósokat, hogy Törökország Európába átnyúló észak-nyugati tartománya, Trákia felől nem fognak tudni bejutni Isztambulba a hótorlaszok miatt. A városban korán bezárnak a bevásárlóközpontok, leállt az ételkiszállítás, és üresen állnak a török perecet – simit – árusító jellegzetes standok is, mert a kenyérféléhez szükséges alapanyagot már nem tudták bevinni a városba a szállítók a havazás miatt.

A közlekedési hatóságok a zord időjárás miatt sokfelé lezárták az utakat Törökország középső és délkeleti részén, illetve a hóborította hegyvidéki területeken.

Görögországot is befedte a hó

Hóvihar söpört végig Görögországon, Athén környékén súlyos fennakadásokat okozott a közlekedésben, az egyik autópályán több ezer ember rekedt a járművében. Kedd hajnalra 3500 embert sikerült kimenteni a hó fogságából, pontosabban volt, aki autóját otthagyva gyalog indult haza. A főváros körüli gyűrűn mintegy 1200 autó vesztegelt még kedden délelőtt is - mondta egy kormányszóvivő. "Nagyon nehéz éjszakánk volt, és emberfeletti erővel még mindig tart a mentés, ráadásul további havazásra lehet számítani" - jelentette ki, utalva arra, hogy az Elpidának elnevezett hóvihar szerdáig tart az előrejelzés szerint. Azoknak, akik autójukban maradtak az autópályán, a hadsereg élelmet, vizet és takarókat osztott ki.

A havazás miatt a görög egészségügyi hatóságok felfüggesztették az oltópontok működését Athénban, az Attikai-félszigeten és a közeli Évia szigetén is. Az iskolák zárva vannak, és kérték, hogy az emberek csak a legszükségesebb esetekben mozduljanak ki otthonról.

Az athéni repülőtéren is törölni kellett néhány járatot, és részben leállt a repülőtérig közlekedő földalatti, elsősorban azokon a szakaszon, ahol már a föld felett jár, azonban a hótorlaszok miatt ez már nem volt biztonságos. Görögország egyes részein tegnap egy tornádóval kísért hóvihar is átvonult.

Legutóbb 2021 februárjában volt a görögöknél fagypont alatti hőmérséklet, amelyet szélvihar tett még elviselhetetlenebbé. Akkor négyen vesztették életüket a zord időjárás miatt Kréta és Évia szigetén, miközben otthonok tízezrei maradtak napokig áram nélkül.

(via aljazeera.com)

(Borítókép: Havazás Isztambulban 2022. január 24-én. Fotó: Yasin AKGUL / AFP)