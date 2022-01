Elkészült Tucker Carlson riportja Magyarországról

Elkészült Tucker Carlson Magyarországról szóló dokumentumfilmje. A Fox News amerikai hírtelevízió műsorvezetője még tavaly nyáron forgatta azt a hazánkról szóló riportját, amelyet a csatorna szerdán mutatott be.

A huszonöt perces dokumentumfilm a Magyarország vs. Soros: harc a civilizációért címet kapta, középpontjában pedig a magyar kormány, illetve a magyar származású amerikai üzletember, Soros György és különböző szervezetei közötti konfliktusok állnak.

Tucker Carlson riportjában elmondja, hogy Magyarország visszatámadott Soros Györgynek, amikor a hozzá köthető civil szervezetek az országra támadtak, a magyar embereket pedig büszke emberként jellemzi.

A műsorvezető méltatja a magyar miniszterelnök pályafutását, kiemelve Orbán Viktor szerepét az oroszok 1989-ben megkezdődött kivonulásánál.

Tucker Carlson filmjében a déli határon lévő kerítéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy ugyan nem Magyarország a régió leggazdagabb országa, a határkerítés megépítése mégis viszonylag gyorsan megtörtént.

A riportban az április 3-i országgyűlési választások is szóba kerülnek, amit a Fox News riportere egy Orbán Viktor és Soros György, illetve a nacionalizmus és a globalizmus közötti konfliktusként jellemzett.

A dokumentumfilmben megszólal Orbán Viktor miniszterelnök is. A kormányfő kifejti, hogy külső erők már most is beavatkoznak a magyar kormány munkájába. Hozzáteszi: „Soros György befolyása Európában erősebb, mint az Egyesült Államokban, akinek ez a fő vadászterülete”.

Soros György megtestesíti mindazt, ami nem jó ennek az országnak

– fogalmaz Orbán Viktor a filmben, amelyben megszólal Novák Katalin, a köztársasági elnöki tisztség várományosa, illetve Rod Dreher író, az American Conservative alapító-főszerkesztője is.

A teljes film angol nyelven itt érhető el:

(Borítókép: Tucker Carlson Washington DC-ben 2019. március 29-én. Fotó: Chip Somodevilla / Getty Images)