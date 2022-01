Elmondta az ukrán katona, miért lőtte le a bajtársait

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte: elvárja a rendfenntartóktól, hogy teljes körűen tájékoztassák a közvéleményt a csütörtöki dnyiprói tragédiáról, amikor egy sorkatona agyonlőtte öt társát. Az államfő személyi felelősségre vonásokat is sürgetett.

Mindent a lehető legrészletesebben kell elemezni: a gyilkos indítékait, azt, hogyan vált ez lehetségessé. Ennek következményeképpen a személyeket érintő szükséges döntéseket a közeljövőben meg kell hozni

– fogalmazott az államfő a Telegram üzenetküldő portálon. Hozzátette, hogy az áldozatok hozzátartozóinak minden segítséget haladéktalanul meg kell adni.

Amint arról az Index is hírt adott, csütörtök hajnalban egy sorkatona a kelet-ukrajnai Dnyipróban, a Pivdenmas gépgyártó üzem területén agyonlőtte öt társát, öt másikat pedig megsebesített. A nemzeti gárdánál sorkatonai szolgálatát töltő, húszéves Artemij Rjabcsuk fegyverkiadás közben lőtt rá katonatársaira Kalasnyikov gépkarabéllyal, majd a fegyverrel elmenekült.

Az ukrán Állami Nyomozó Iroda (DBR) közlése szerint a sorkatona önként megadta magát az őrizetbe vételekor. Egy közeli faluban találtak rá.

A Telegram portálon megjelent videofelvételen Rjabcsuk részletesen elmesélte, hogyan követte el a tettét.

Fogom az automatát... betöltöm az első tárat, és rálövök kettőre, aki bent volt. Tudtam, hogy az operátor harmincpercenként kapcsolatba lép az egységgel, hogy jelentést tegyen a helyzetről, és hogy ezt ne tehesse meg, rálőttem

– mondta a katona. Szavai szerint ezután a nyitott széfhez lépett, és annyi lőszert tett a hátizsákjába, amennyi belefért.

Az üzem kijáratán próbált távozni, de a portás nem akarta kiengedni, ezért fejbe lőtte.

Lőni kezdtem az ajtózárra, abban a reményben, hogy kijutok, de nem sikerült. Körbejártam a gyárat. Találtam egy helyet, ahol átjuthattam, elvágtam a drótot, és átugrottam a kerítésen

– mondta.

Amikor elhagyta az üzem területét, először egy lakónegyedben keresett búvóhelyet. Aztán kiment az autópályára, és elvitette magát egy gépkocsival, amely kirakta ott, ahol később a rendfenntartók őrizetbe vették. Rjabcsuk szavai szerint a fegyvert és a töltényeket egy közeli, befejezetlen épületben rejtette el.

Julija Jacik, a parlament rendészeti bizottságának kormánypárti tagja a Facebook-oldalán azt írta, hogy Rjabcsuk két hónappal ezelőtt katonák közötti verekedést jelentett feletteseinek, de nem tettek semmit, besúgónak nevezték, és gúnyolódtak rajta. A katona szándékosan várt két hónapig, hogy fegyvert szerezzen és bosszút álljon – mondta el a politikus. Szerinte Rjabcsuk nem bánta meg tettét. Jacik úgy vélekedett, hogy a vezetés mulasztása alapja lehet tisztségviselők felelősségre vonásának.

Korábban a nyomozó iroda igazgatója már közölte, hogy eljárást indítottak a nemzeti gárda vezetői ellen hanyagság gyanújával. Csütörtök délután a nemzeti gárda parancsnoka, Mikola Balan be is nyújtotta a lemondását – számolt be az MTI.