Kitiltaná a meleg diákokat egy keresztény iskola

Komoly botrányt váltott ki az ausztráliai Brisbane városában egy keresztény iskola, amiért olyan beiratkozási szerződést íratnak alá a szülőkkel, amely a homoszexualitást bűnként említi – olyan erkölcstelen magatartások közé sorolja, mint a zoofilia, a vérfertőzés és a pedofília.

A már több mint 100 000 aláírást összegyűjtött Change.org petíciója szerint az új iskolai szerződés értelmében mostantól akár ki is rúghatnak egyes diákokat a szexuális irányultságuk miatt. A Citipointe Christian College a múlt pénteken küldte el a szerződést a szülőknek az új tanévkezdés előtt, amiben azt írták:

Úgy gondoljuk, hogy a szexuális erkölcstelenség minden formája (beleértve, de nem kizárólagosan a házasságtörést, a paráznaságot, a homoszexuális cselekedeteket, a biszexuális cselekedeteket, a zoofiliát, a vérfertőzést, a pedofíliát és a pornográfiát) bűnös és sértő Istenre nézve, és romboló hatással van az emberi kapcsolatokra és a társadalomra.

Az említett kollégium egyébként Queensland egyik legnagyobb független iskolája, ahol körülbelül 1700 gyereket tanítanak. A Change.org petíciója azzal vádolja az iskolát, hogy nyíltan diszkriminálja a meleg tanulókat, és a szerződés visszavonását követeli.

Írja alá a petíciót, hogy megmutassa a Citipointe-nak, hogy nem fogunk kiállni az ilyen kirívó transzfóbia és homofóbia mellett

– mondta a petíció készítője.

Az iskola azonban továbbra is kitart a szerződés mellett: közleményében azt írta, hogy tanításai és működése olyan vallási meggyőződésén alapul, amely szerint a házasságot Isten alapította férfi és nő között. Brian Mulheran lelkész, az iskola igazgatója azt mondta, hogy mindig is vallották ezeket a keresztény hiteket, azonban most fontosnak látták, hogy ezt egyértelművé tegyék a beiratkozási szerződésben is.

Az igazgató hozzátette, hogy az iskola nem ítéli el a hallgatókat szexualitásuk, identitásuk alapján a felvételinél, azonban a szerződés kimondja, hogy az intézménynek már jogában áll később kizárni az olyanokat, akik nem tartják be doktrinális előírásokat – beleértve a biológiai nemre vonatkozókat is.

ha egy meleg diák jelentkezik, akkor probléma nélkül felveszik, azonban amint beteszi a lábát az intézménybe, rögtön ki is rúghatják.

Az ausztrál szövetségi kormány egyébként nemrég új jogszabályt javasolt, amely megvédené az állampolgárokat a vallási meggyőződésen alapuló megkülönböztetéstől. A vallási diszkriminációról szóló törvényjavaslat még mindig folyamatban van a parlamentben, és érdeklődők ezrei nyújtották be a véleményüket a témával kapcsolatban.

