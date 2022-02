Orosz gépek közelítették meg a brit partokat, riasztották a légierőt

A BBC szerint összesen négy repülőgépet észleltek Skócia partjaitól északra. Erre reagálva több brit vadászgépet, valamint egy légi utántöltő repülőgépet is kivezényelt a brit légierő.

Az RAF közlése szerint az orosz gépek nem hatoltak be a brit légtérbe, csupán megközelítették azt, mielőtt a saját vadászgépeik beérték, figyelmeztették és távolabbra kísérték azokat.

A BBC megjegyzi azt is, hogy a hidegháború óta több ehhez hasonló eset is volt, amikor az orosz gépek megközelítették az Egyesült Királyság légterét, most azonban az orosz-ukrán konfliktus miatt egy-egy ilyen esetnek nagyobb jelentősége és visszhangja van.

(via BBC)