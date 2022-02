Döntöttek a tálibok: többé nem lehet gépfegyverrel dodzsemezni a vidámparkban

A tálibok betiltották a gépfegyverek viselését az afganisztáni vidámparkokban. A lépést Zabihulláh Mudzsáhid szóvivő jelentette be a Twitteren.

Az új szabályozásra többek közt azért volt szükség, mert az augusztusi hatalomátvételük után a kabuli vidámparkban is gépfegyverrel dodzsemeztek a tálibok, amiről videó is készült.

Ráadásul a külföldi híradások szerint nem ez volt az egyetlen olyan eset, amikor gépfegyverrel mentek szórakozni a tálibok. Zabihulláh Mudzsáhid ezért most arra kérte a harcosokat, hogy a vidámparkokba ne vigyék be magukkal az automata fegyverüket.

A fegyverviselési tilalom mellett még azt is előírták, hogy a táliboknak civil ruházatban kell vidámparkba menniük – tehát nem léphetnek be oda a harci öltözetükben –, továbbá járművel sem hajthatnak be az élményparkokba.

Az afganisztáni vidámparkok dolgozói egyébként korábban már arra is panaszkodtak, hogy a tálibok a vidámparki berendezéseknél egyáltalán nem veszik figyelembe azt, hogy azokat milyen testsúlyra és milyen korosztálynak tervezték.

Korábban egy másik cikkünkben írtunk arról is, hogy a hatalomátvétel után egy televíziós műsorban és az állatkertben is gépfegyverrel tűntek fel a tálib harcosok.

(via Deutsche Welle)