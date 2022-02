Erdő Péter: Ferenc pápa ismét Magyarországra jöhet

Úgy érzékelik, hogy a koronavírus-járvány miatt visszatértek az emberek a templomokba, megerősödött a hitük – ezt mondta Erdő Péter bíboros, esztergomi érsek Pietro Parolin szentszéki államtitkárral folytatott vatikáni egyeztetését követően. Arról is beszámolt, hogy Ferenc pápa ismét Magyarországra jöhet valamikor a jövőben.

Erdő Péter szerint a pandémiában a hitélet sokak számára támogatást nyújtott, és azt vették észre, hogy az utóbbi két évben

„visszatértek az emberek a templomokba, a gyóntatószékekbe, valamint az egyházi programokra is”.

Kiemelte: Budapesten is emelkedett a templomba járók száma a világjárvány előtti időszakhoz képest. „Ez nagyon bátorító, azt jelenti, hogy az emberekben spontán él az a bizakodás, hogy jobban kell, és van miért újrakezdeni, velünk van a gondviselő Isten, és megyünk tovább” – mondta.

Az esztergomi érsek mindeközben arról is beszélt: bíznak abban, hogy Ferenc pápa ismét Magyarországra jöhet majd.

Bizakodó vagyok, de azt hiszem, a konkrét előkészületekről még korai lenne beszélni. Még néhány hónapot várni kell, hogy tényleg komolyan mérlegelhessük, konkrétan mikor kerülhet sor a pápa ismételt látogatására

– fogalmazott Erdő Péter.

A pápa szeptember 12-i budapesti látogatásáról beszélve az esztergomi érsek azt mondta, hogy ennek még öt hónap elteltével is „erős a visszhangja, kedvező az emléke” a Vatikánban.

Csodálattal néznek a magyar katolicizmusra, hogy ilyen nagyszerű rendezvénysorozatot meg tudott valósítani. A magyar kulturális értékekről és a Magyarországon szerzett tapasztalatokról is nagyon pozitívak az élmények

– mondta.

Erdő Péter ezenkívül az egyházi oktatási intézményekről is beszélt. Azt mondta, hogy a katolikus szellemiség és kultúra elmélyítése mellett ezen intézmények jelentős szerepet vállalnak az oktatási felzárkóztatásban is. Kifejtette: világméretű problémát jelent az alapfokú oktatás gyenge színvonala, amely korlátozza és negatív irányban határozza meg az emberek életpályáját és sorsát, kizárva őket a színvonalas felsőoktatásból.

Úgy fogalmazott: Magyarország példát mutat, mivel „nem szakadt szét a társadalom és az oktatás, és egyházunk küldetése is az, hogy ne is szakadjon szét”. Állítása szerint a Szentszék is példamutatónak tartja a magyarországi egyházi oktatás társadalmi szerepét.

Éppen az oktatás, valamint a fiatalokkal való kapcsolat lehetne a témája, a lelkipásztori koncepciója Ferenc pápa esetleges következő magyarországi látogatásának

– fogalmazott az esztergomi érsek.

Erdő Péter a vatikáni látogatáson részt vett azon az ünnepségen is, amelyen

a Pápaság Aranyérmét és a hozzá kapcsolódó pápai oklevelet vehette át Vörös Győző ókorkutató,

a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tagja a jordániai Machaerus-hegyen végzett ásatásokért. Az esztergomi érsek ezzel kapcsolatban kijelentette: Vörös Győző eredményei a magyar tudomány teljesítményét bizonyítják. Hozzátette, a magyar egyházi egyetemek régészei számos kutatást végeztek a Közel-Keleten.

(via MTI)