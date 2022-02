Szétszednek egy hidat Rotterdamban, hogy kifuthasson az Amazon vezér új jachtja

Az egyelőre csak Y721 kódnéven ismert tengerjáró a legnagyobb a maga kategóriájában. 127 méter hosszú és mintegy 40 méter magas. Éppen ezért kell szétszedni a De Hefnek is nevezett történelmi vashidat. A hidat ugyan fel lehet nyitni, de zárt felső része alatt nem fér át a szuperjacht.

A híd még a XIX. században épült. 1940-ben a németek felrobbantották, majd újjáépítették. Utolsó felújítása 2017-ben fejeződött be, és a város vezetése akkor azt állította, hogy többet nem nyúlnak hozzá. Most azonban mégis engedik, hogy nyáron néhány hét alatt szétbontsák, hogy az Amazon vezérének jachtja el tudja hagyni a rotterdami kikötő hajógyári részét, és elérje a nyílt tengert. A bontási költségeket Jeff Bezos állja majd. A jachthoz jár még egy kísérőjacht is, amely rendelkezik helikopterleszállóval.

A helyiek körében felzúdulást váltott ki a híd ismételt szétszerelése. Azonban a városi önkormányzat úgy véli, hogy a projekt gazdasági szempontból fontos Rotterdamnak, amely mindig is híres volt hajókészítő iparáról.

Az Amazon alapítója a világ egyik leggazdagabb embere, becsült vagyona mintegy 175 milliárd dollár. Jeff Bezosé a Washington Post és a Blue Origin nevű űrvállalat is.