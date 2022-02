Halottakkal és gyászoló színészekkel forgatott orosz kamuvideó lenne az ürügy a háborúra

A titkos terv szerint a képsorokon halottak és lerombolt épületek, hamis ukrán katonai felszerelések, török gyártmányú drónok és hozzátartozókat sirató túlélők lennének láthatók – ez utóbbiakat színészekkel játszatnák el. Az amerikai helyettes nemzetbiztonsági tanácsadó, Jonathan Finer azt mondta, hogy nem tudják teljesen biztosan, hogy az oroszok ezt az utat választják-e, de azt igen, hogy foglalkoznak ennek lehetőségével.

Ehhez a dologhoz azonban halottakat kellene a helyszínre szállítani, hogy alátámasszák azt az állítást, hogy állítólag embereket öltek meg egy ilyen incidens során

– tette hozzá Finer.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter pénteken arról beszélt egy sajtótájékoztatón, hogy nem lepte meg Kijevet az amerikai értesülés a hamis videóról, erről Washington még azelőtt tájékoztatta az ukrán felet, hogy az információ nyilvánosságra került. „2014 óta rengeteg alattomos akciót láttunk Oroszország részéről. Azt tapasztaltuk, hogy semmi sem állítja meg őket, hogy valamit meghamisítsanak, és utána Ukrajnát tegyék felelőssé. Ebben a helyzetben nagyon fontos, hogy Oroszország esetleges szándékaira fény derüljön, és ezáltal sikerüljön ezeket meghiúsítanunk” – fejtette ki az ukrán külügyminiszter.

A Pentagon szóvivője, John Kirby úgy véli, hogy egy ilyen videó felkavaróan mutatna be egy ukrán támadást orosz terület vagy Ukrajna keleti részén élő orosz ajkúak ellen. Hozzátette, tudomásuk szerint a terv maga mögött tudja a Kreml támogatását is. A gyakorlat ugyanis azt mutatja, hogy az ilyen jellegű legapróbb dolgokat is a legmagasabb orosz kormányzati szinten kell jóváhagyni. Amerikai szakértők szerint a megrendezett támadás helyszínén török gyártmányú Bayraktar drónokat vagy azok maradványait is bemutatnák, ami áttételesen a NATO részvételét támasztaná alá.

Mindez éppen akkor szivárgott ki, amikor pattanásig feszült a helyzet Oroszország, Ukrajna és a NATO között. Ugyanakkor a videóval kapcsolatos alaphírt kiszivárogtató New York Times és Washington Post is megjegyzi, hogy az amerikai illetékesek bizonyítékokkal nem támasztották alá állításaikat. London ugyanakkor jelezte, hogy egyetért az amerikai feltételezésekkel, mert saját titkosszolgálati értesülései alapján hasonló következtetésekre jutott.

Liz Truss brit külügyminiszter szerint mindez jól bizonyítja, Moszkva képes mindent megtenni, hogy esetleges támadását alátámassza vagy Ukrajnát destabilizálja. Hozzátette, a jövőben is nyilvánosságra fognak hozni minden orosz ravaszkodást és propagandát, amely a tudomásukra jut. Az amerikaiak és a britek egybehangzóan állítják, hogy az oroszok sok ügynököt dobtak át Ukrajnába. A feladatuk az, hogy zavart keltsenek, illetve ukránokat toborozzanak a kijevi kormány megdöntésére, majd pedig bábkormányt hozzanak létre, amely szívesen együttműködik a megszálló orosz csapatokkal.

Egy brit ENSZ-diplomata, James Rosco Twitter-bejegyzésében azt írja,

az oroszok állítják, hogy nem támadják meg Ukrajnát, csak ha provokálják őket. Arra az esetre, ha mégis provokálnák, már előre felvonultattak az ukrán határ mentén százezer katonát. De hát hogyan lennének képesek megelőzni egy provokációt? Talán úgy, hogy maguk rendezik meg magát a provokációt!

Orosz részről állandóan azt emlegetik, hogy Ukrajna készül megtámadni Oroszországot vagy az orosz ajkúakat Ukrajna keleti részén, miközben tart a csapaterősítés az ukrán határ mentén. Múlt héten a Moszkva-barát orosz szakadárok vezetője dobta be ismét a köztudatba azt a gyakorta emlegetett orosz álhírt, hogy Kijev vegyi fegyvereket akar bevetni az elszakadásra törekvő keleti régióban.

A hétvégén amerikai illetékesekre hivatkozva jelentették, hogy az oroszok nagyobb mennyiségű vérszállítmányt juttattak el az ukrán határ közelébe, ami egy közelgő katonai csapás előjele lehet. Az ukrán védelmi miniszter helyettese azonnal cáfolta az értesüléseket, amelyeket provokációnak nevezett. Hanna Maliar szerint ezek csak arra jók, hogy pánikot és félelmet keltsenek az emberekben. Egyébként ellenőriztette az információt az ukrán titkosszolgálattal, amely egyértelműen állította: nem szállítottak vért a front közelébe, még az ottani orosz városi kórházak sem kaptak extra szállítmányt.

Az orosz külügyminiszter közben képtelenségnek nevezte és visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint Moszkva hamis videóval provokálna ki egy ukrajnai háborút. Az ilyen téveszmés kitalációkból napról napra egyre több van – tette hozzá Szergej Lavrov.

(via Guardian)

(Borítókép: Az Ukrán Katonai Erők katonái 2022. január 31-én Kelet-Ukrajnában. Fotó: Sergey Bobok / AFP)