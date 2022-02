A Fehér Ház megbecsülte, hány áldozata lehet az orosz inváziónak Ukrajnában

A Biden-kormányzat magas rangú tisztségviselői a minap arról tájékoztatták a törvényhozókat, hogy az orosz hadsereg felsorakoztatta az Ukrajna elleni teljes invázióhoz szükséges erők 70 százalékát.

A képviselőház és a szenátus törvényhozóival tartott hatórás zárt ülésen arra figyelmeztettek: ha az orosz elnök a legagresszívabb lehetőséget választja, akkor gyorsan bekerítheti, sőt elfoglalhatja a fővárost, Kijevet, és eltávolíthatja az ország demokratikusan megválasztott elnökét, Volodimir Zelenszkijt. Az amerikai kormányzati illetékesek szerint az invázió félelmetes menekültválságot idézhet elő az európai kontinensen, mert milliók kényszerülnének otthonaik elhagyására.

Az amerikai hírszerzés még mindig nem erősítette meg, hogy Putyin végleges döntést hozott volna a megszállásról. A műholdképekből, az orosz erők közötti kommunikációból és a mozgásban lévő orosz felszerelésről készült képekből azonban kikövetkeztethető:

Egy nagyszabású támadás sok áldozatokkal járna. A becslések szerint 25-50 ezer civil, az ukrán hadsereg 5-25 ezer, illetve az orosz hadsereg 3-10 ezer tagja veszíthetné életét az összecsapásokban. Az invázió következtében 1-5 millió menekült kelne útra, elsősorban Lengyelország felé – írja a New York Times.

Amennyiben Putyin a megszállás mellett dönt, amerikai tisztviselők szerint az csak valószínűleg február második felében fog bekövetkezni. Addig még inkább megdermed a talaj, ami megkönnyíti a nehéz járművek és felszerelések mozgatását, és befejeződik a téli olimpia, ami segítheti az orosz elnököt abban, hogy ne kerüljön szembe kritikus szövetségesével, Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

A baljós tájékoztató volt az egyik legutolsó lövés a Putyin terveire mért, hetek óta tartó amerikai sortűzben. Ugyanazon a napon tették közzé azt is: állítólag bizonyítékaik vannak arra, hogy az oroszok egy hamisított, felkavaró képeket mutató videót készítenének egy ukrán támadást követő helyszínről, halottakkal, török gyártmányú drónmaradványokkal és hozzátartozókat sirató színészekkel. Ezzel azt sugallnák, hogy az orosz ajkú lakosságot támadás érte, ami ürügyet teremthetne egy nyílt katonai beavatkozáshoz.

A figyelmeztetések közzététele része a Fehér Ház összehangolt kampányának, amelynek célja, hogy leleplezze az orosz elnök manővereit, és így próbáljon nemzetközi nyomást gyakorolni rá, valamint világossá tenni számára, hogy a helyzet további eszkalálódása milyen kockázatokat rejt Oroszország számára.

„Az őrület és a rémhírterjesztés folytatódik” – reagált Oroszország helyettes nagykövete az ENSZ-ben.

Madness and scaremongering continues..what if we would say that US could seize London in a week and cause 300K civilian deaths? All this based on our intelligence sources that we won't disclose.Would it feel right for Americans and Britts?It's as wrong for Russians and Ukrainians https://t.co/Zai1tpowO7