Ruszin-Szendi Romulusz: Ukrajna a mi szomszédunk, az Egyesült Államok pedig az óceán másik oldalán van

Ruszin-Szendi Romulusz Washingtonban, az Egyesült Államok fővárosában tárgyalt Mark Milley tábornokkal, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnökével.

A hivatalos látogatáson szóba került az orosz–ukrán konfliktus is, amelyről a Magyar Honvédség parancsnoka azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak is vannak saját hírszerzési információi, ahogy Magyarországnak is,

de egy dolgot nem szabad elfelejteni: mi itt élünk, Ukrajna a mi szomszédunk, az Egyesült Államok pedig az óceán másik oldalán van.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint egyébként mindkét félnek fontos, hogy csökkenjen a feszültség a térségben.

A Magyar Honvédség ugyanakkor képes kezelni a jelenlegi helyzetet, egyúttal felkészül a lehetséges cselekvési változásokra, amelyekre vannak tervek, vagyis ha bármi történik, a honvédség képes megvédeni a magyar embereket.

Szijjártó Péter a napokban arról beszélt, Magyarország nem egyezett bele, hogy újabb amerikai NATO-katonák jöjjenek, mivel már vannak NATO-csapatok az ország területén: a Magyar Honvédség és a magyar fegyveres erők. Ruszin-Szendi Romulusz pedig azt mondta, hogy érkezhetnek amerikai katonák Magyarországra, mivel a NATO éves kiképzési programja folyamatosan zajlik, így külföldi katonák idén is érkeznek hazánkba,

és a honvédeink is részt vesznek külföldi gyakorlatokon.

(MTI)