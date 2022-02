Így leplezik le az elefántcsont-kereskedelmet

A kutatás vezetője, Samuel Wasser abban bízik, hogy az orvvadászokon felül a bizonyítékok elvezetik őket azokhoz, akik irányítják a bűnügyleteket. A kulcsszereplők, úgy véli, valószínűleg ott tartózkodnak, ahol az elefántcsontot összegyűjtik, mielőtt kivinnék az országból. Az elmúlt húsz évben Wasser főleg azt vizsgálta, hol vadásszák legnagyobb számban az afrikai elefántokat, kik szállítják a csontokat, és hányan működtetik a hálózatot.

Az élő afrikai elefántok száma drasztikusan csökken: száz év alatt ötmillióról 415 ezer példányra esett vissza – ennek oka elsősorban az illegális orvvadászat. 1989-ben betiltották az elefántcsonttal való kereskedelmet, de ez egyáltalán nem állította meg az ipart. Éves szinten körülbelül 500 tonna elefántagyarat szállítanak Afrikából – többnyire – Ázsiába – írja az MTI.

Samuel Wasser már több mint 4300 elefántagyarból vett DNS-mintát. Kapcsolatban áll az orvvadászatban érintett országok hatóságaival, akik ha lefoglalnak egy elefántcsont-szállítmányt, értesítik a professzort, mire ő elutazik az adott országba mintát venni. 2004-re a minták alapján Wasser leszűkítette az elefántok származási helyét százmérföldes biztonsággal. 2018-ban megállapította, hogy ha két különböző szállítmányban azonos DNS-t talált, akkor valószínű, hogy az orvvadászok és a forgalmazók mindkét esetben ugyanazok voltak.

A kutatás arra is kiterjedt, hogy az elefántok DNS-ét rokoni viszonylatban is megvizsgálták. Ez azért célszerű, mert a nőstény elefántok ugyanabban a családban szoktak maradni egész életükben, és a hímek sem szoktak messze menni a csordától, így ha családtagok agyarait azonosítják be a kutatásban, az nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy egy időben és ugyanazok az orvvadászok ejtették el a család mindegyik tagját. Ez tovább szűkítheti a tettesek tartózkodási helyét és a felelős bűnszervezetek azonosságát.

John Brown különleges ügynök, a tanulmány társszerzője, aki 25 éve nyomoz környezetvédelmi bűncselekmények után, úgy véli, ez a közös munka több, még folyamatban lévő nemzetközi nyomozáshoz adott komoly segítséget. Az orvvadászat számos központját sikerült azonosítani egyebek mellett Tanzániában, Kenyában, Botswanában, Gabonban és a Kongói Köztársaság régióiban.