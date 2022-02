Volodimir Zelenszkij: Nem félünk senkitől és nem adunk senkinek semmit

Volodimir Zelenszkij reagált Vlagyimir Putyin bejelentésére, amiben elismerte a kelet-ukrajnai szakadár területek függetlenségét. Az ukrán elnök továbbra is a partnerei segítségét várja, azonban már most tudni lehet, hogy az országa nem ad senkinek semmit, ugyanis nem tartozik senkinek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reagált Vlagyimir Putyin megszólalására, amiben elismerte a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság függetlenségét, és amely értelmében csapatokat rendelt el Kelet-Ukrajnába, a szakadár területekre.

Egyes videofelvételek azt bizonyítják, hogy az orosz hadsereg csapatai már Putyin bejelentése után bevonultak a szakadár területekre. Ukrán források megerősítették, hogy a Donyeck közelében található Makiivka lakosai páncélozott orosz járműveket láttak.





Miután az Egyesült Államok, az Európai Unió és több ország szankciót rendelt el, Zelenszkij is reagált Vlagyimir Putyin bejelentésére, elmondta, hogy az ország határai továbbra is úgy maradnak, ahogy idáig voltak, attól függetlenül, hogy mit mond az orosz elnök. Hozzátette, hogy az Orosz Föderáció lépései erősen megsértik Ukrajna integritását és szuverenitását.

Az ukrán elnök mindennek ellenére továbbra is a béke mellett áll ki, kijelentette:

az országa békét akar.

Volodimir Zelenszkij a partnerei segítségét várja, és ahogy idáig is tette, úgy a jövőben is támogatja a politikai és diplomáciai megegyezéseket Oroszországgal. Azt azonban már most tudni lehet, hogy Ukrajna „nem ad senkinek semmit": az ukrán elnök szerint az ukránok a saját földjükön tartózkodnak és nem tartoznak senkinek, hozzátette:

Nem félünk senkitől és semmitől.

(Borítókép: Ukrainian Presidential Press Service / AFP)