Die Welt: Putyin a saját sírját ássa

Ha Kijev elesik, az tragédia lesz, amit az egész világ élőben fog végignézni. Moszkva viszont nem győzedelmeskedik, sőt ennek éppen az ellenkezője lesz igaz, a háború már régóta veszélyt jelent Vlagyimir Putyin számára. Egyre több jel utal arra, hogy az elnök ideje lejár – írja a konzervatív német lap, a Die Welt.



A lap szerint ma már sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy Vlagyimir Putyin három év múlva már nem lesz a hivatalában, mint annak, hogy megszilárdítja hatalmát és kiterjeszti befolyását a szomszéd államokra is. Ennek az az oka, hogy az orosz lakosság kezdi egyre inkább kétségbe vonni az ukránok elleni háború értelmét, amihez a szankciók miatti életkörülmények romlása is hozzátesz. Továbbá az orosz oligarchák luxuséletmódja is veszélybe került, valamint jól jövedelmező üzleteik is.

Ugyanakkor mindez még nagyon messze van, addig még tízezrek halnak meg „Putyin gyáva háborújában”. A hatalom szétesése eleinte lassan indul be, de azután egy ponton begyorsul. Ezt azonban még kordában tudják tartani a belső elnyomással, a mindent szemmel tartó állammal és az orosz sajtó által terjesztett álhírekkel, viszont egy idő után „pusztába kiáltott szó lesz”, hogy nácik uralják Ukrajnát, hogy milyen erős az orosz hadsereg és hogy a gazdaságot nem rendítik meg a nyugati szankciók.

Nagyon valószínű, hogy a háborúval Putyin a saját sírját ássa, és egy idő után már nem lesz képes ellenőrzése alatt tartani az eseményeket. Az ukránok olyan bátorságról tesznek tanúbizonyságot, ami előtt az oroszok fejet hajthatnak – írja a lap.

Ukrajna uniós csatlakozásáról azt írják, nem időszerű, mert az ország éretlen rá, viszont az Európai Unió politikai jelzést küldhet, ha megadja Kijevnek a jelölti státuszt. A szabadságharcban az ukránok erkölcsén, önértékelésén nagyot lendítene az uniós tagság.

Majd kiderül, hogy mennyire bizonyul tartósnak az unió egysége és határozottsága. De az bizonyos, hogy a földrész óriási mértékben függ az amerikai biztonsági garanciáktól – fogalmazott a Die Welt.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan követjük, percről percre frissülő pénteki cikkünket itt találja.

(Borítókép: Egy férfi befejezi a Vlagyimir Putyin orosz elnök képeit viselő hatalmas plakátok ragasztását 2022. március 4-én. Fotó: Stringer / AFP)