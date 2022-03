Néhány hónappal ezelőtt, még békeidőben, Irina Szampannal Kijev belvárosában kávéztunk. A munkájáról mesélt – haditudósító volt, aki bejárta a 2014-ben Ukrajna keleti részében, orosz támogatással kirobbant konfliktus teljes frontvonalát. Az Oroszország által Ukrajna ellen február 24-én indított háborúval Irina szakmája még fontosabbá vált, hiszen első kézből tud beszámolni a fronton történő eseményekről. A háborútól Irina sem riadt vissza, a hívásom éppen valahol a kelet-ukrán front és Kijev között érte utol, ahogy éppen Kramatorszk térségéből tartott vissza az ostromlott Kijevbe. Az Indexnek elmesélte, hogy az ukrán hadsereg pozíciói Kelet-Ukrajnában stabilak, bár vannak olyanok is a helyiek körében, akik az ellenséget segítik. A nyugati segítség egy része már megérkezett, és folyamatosan jönnek az Oroszország ellen harcolni vágyó külföldi önkéntesek is.

A napokban hagyta el Kijevet, és most ismét a fővárosba tart vissza. Mi történik most Kijevben?

Az egész város tele van ellenőrző pontokkal – minden városnegyedben és a nagyobb kereszteződésekben. Ezeket a territoriális védelmi egységek védik. Ez megnehezíti a forgalmat, de mindenki érti, miért van erre szükség, és az emberek próbálnak segíteni, amennyire tudnak. A város jelenleg nincs rossz állapotban, vannak lebombázott épületek, és az utakon itt-ott látni a megsemmisített haditechnikát. De ez nem tömeges látvány. Ugyanakkor Kijev egy forró ütközőpont marad, néhány óránként megszólalnak a légvédelmi szirénák, hogy a lakosság a légitámadások miatt vonuljon fedezékbe. De az emberek valójában már hozzászoktak ezekhez, és ha kell, éjjel-nappal mennek a pincékbe vagy a metróállomásokra. Én magam a fürdőszobában töltöm az éjszakákat, jelenleg ez a lakásom legbiztonságosabb pontja, mert messze van az ablakoktól és az utcától.

Mi a helyzet a fronton, most járt az ország keleti felében?

A keleti front szerintem jelenleg Ukrajna legbiztonságosabb helye. A katonák nagyon motiváltak és mindent megtesznek az országért.

Ami némileg lehangol, hogy a helyi lakosok között vannak olyanok, akik segítenek az oroszoknak, és elmondják például az ukrán katonai állások pozícióját. Őket általában hamar elkapják és megbüntetik.

Vannak még rakétatámadások, de az ország keleti részén az ukrán légvédelem meg tud velük birkózni. Néhány nappal ezelőtt például a hadsereg teljesen ki tudta védeni a Kramatorszk elleni rakétatámadásokat. Ide már nyolc éve beásták magukat a katonáink és hatékonyan tudnak védekezni a támadásokkal szemben. Ezért délről próbálják őket bekeríteni. Jelenleg Mariupolnál vannak nagyon heves harcok, a várost szinte minden oldalról bekerítették, az ukrán tengerészgyalogság a végsőkig küzd. Emiatt az orosz erők már az egész várost lövik, a civil lakosság is állandó támadás alatt van, és szerte a városban holttesteket lehet látni.

Milyen a hangulat a lakosság körében a háborús övezetekben?

Az emberek nagyon elszántak, és azok az önkéntesek, akik a háború kezdete óta a fronton segítettek, azóta némileg átképezték magukat, és már a territoriális védelem egységeinek segítenek, mert most a legfontosabb, elsődleges feladat, hogy megvédjük Kijevet. A legnagyobb harcok Kijev külvárosaiban zajlottak, de az orosz előrenyomulást sikerült visszaverni.

Fontos elmondani, hogy még az ország déli részén elfoglalt városokban is a civil lakosság kivonul az utcára ukrán zászlók alatt és megmondja a megszállóknak, hogy nem akarják ezt az orosz „felszabadítást”, ez a mi földünk, menjetek haza.

Az emberek persze félnek, és már többször rájuk is lőttek, de mégis kifejezik a véleményüket.

Belpolitikai szinten most teljes az egyetértés, talán az ország történelmében először. Mindenki maximálisan támogatja az elnököt, Volodimir Zelenszkijt, a védelmi minisztert, Olekszij Reznikovot és a teljes katonai vezetést.

Hogyan áll a katonai ellátás?

Rengeteg az önkéntes, akik próbálnak behozni Ukrajnába szó szerint mindent, amit csak tudnak. Külföldön próbálnak szerezni lőszereket, sisakokat, golyóálló mellényeket vagy gyógyszereket. Előszedték a régi összeköttetéseiket és csatornáikat, amelyeket a 2014-es összeütközések alatt építettek ki. A háború első napjaiban olyan nagy volt az érkező eszközök folyama Ukrajna felé, hogy a lengyel határon egyszerűen nem bírták időben átvizsgálni az autókat. Végül azt találták ki, hogy minden ilyen eszközt letesznek a lengyel határon, majd teherautókra pakolják, és szervezetten hozzák Ukrajnába.

Megérkezett már a nyugati segítség, lehet érezni belőle valamit?

A nyugati segítség megérkezett, és nagyon hálásak vagyunk érte. Így tudjuk megsemmisíteni mindazt, ami repül, és ami a földön mozog. Amire a legnagyobb szükségünk volt, légvédelmi fegyverekre és páncéltörő rakétákra, azokat folyamatosan kapjuk.

A hivatalos bejelentések szerint már 52 országból jönnek önkéntesek, hogy harcoljanak az ukrán fronton. Mennyire szervezetten történik mindez?

Nagyon sok külföldi érkezik, volt katonák, háborús veteránok is. Az úgynevezett grúz légióhoz próbálnak csatlakozni, amelyet a grúz Mamuka Mamulasvili vezet. Ő gyűjti maga köré az Ukrajnáért harcolni érkezőket a világ minden részéről, mintha ez valami toborzóiroda lenne. Akiket csak el tudnak képzelni: amerikaiak, britek, albánok, grúzok, és sokan mások érkeznek. Olyanok is vannak, akik lehet, hogy korábban azt sem tudták, hogy létezik Ukrajna, de Oroszország ellen akarnak harcolni. Mindezek az emberek egy gyors kiképzésen esnek át, majd mehetnek a harcba. Vannak olyanok is, akik azért fordulnak hozzánk, mert állami szinten meg van tiltva nekik a külföldi háborús konfliktusokban való részvétel – például csehek vagy izraeliek –, és tőlünk kérdezik, mit lehetne tenni ez ellen.

Oroszország egyre nagyobb erőket vet be az országgal szemben. Milyen a hangulat a katonák körében, meddig lehet bírni egyáltalán ezt a katonai nyomást?

Ezt jelenleg senki nem tudja megmondani, hogy meddig bírjuk, és meddig tartanak ki a fegyvereink. De már a háború 11. napján túl vagyunk, ami olyan hihetetlennek tűnik. Ezekben az elmúlt napokban több katonai eszközt „kaptunk” Oroszországtól, mint amennyit mi magunk az elmúlt években saját erővel gyártani tudtunk. Nagyon sok a háborús trófea, ezeket mind hadrendbe tudjuk állítani, ezért a saját fegyvereikkel harcolunk ellenük.

(Borítókép: Irina Szampan)