Már Orbán Viktort kérdezik a horvátok a Magyarországról érkezett robotrepülőről

Horvátországban csütörtök éjjel lezuhant egy olyan robotrepülőgép, amely – a horvátok szerint – Magyarországról lépett be országuk légterébe. Az esettel kapcsolatban már Orbán Viktort is megkérdezte a horvát kormányfő. A külügytől azt a tájékoztatást kapta az Index, hogy a horvát hatóságokkal és más NATO-szövetségesekkel együttműködésben vizsgálják, hogy mi történt.

Cikkünk frissül...

Az ügyről eredetileg ebben a cikkünkben számoltunk be. Azóta Horvátországban országos hír lett az ügyből, az egyik horvát portál, az index.hr például már percről percre közvetítést folytat a fejleményekről.

Ezen a portálon olvasható, hogy péntek délelőtt Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök már az esettel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnökkel is egyeztetett, továbbá Mario Nobilót, Horvátország NATO-beli nagykövetét is felkereste.

Azt nem tudni, hogy a horvát kormányfő pontosan miről beszélt velük. Plenkovic egyelőre csak annyit nyilatkozott a horvát sajtónak, hogy a robotrepülő szovjet gyártmányú. Azt még mindig nem tudják, hogy az orosz vagy az ukrán hadsereg használta-e – mondta.

Azóta már Zoran Milanovic horvát elnök is nyilatkozott a történtekről. Az államfő súlyos incidensnek nevezte az esetet, és azt mondta:

a gép körülbelül 40 percig haladt a magyar légtérben.

A horvát hadsereg egy korábbi pilótája azt mondta az esetről: az eset egyértelművé tette, hogy a NATO légvédelme nem működik megfelelően.

Benkő Tibor honvédelmi minisztert is felkeresték

Mindeközben a horvát védelmi miniszter felkereste Benkő Tibor honvédelmi minisztert, valamint a szlovén védelmi minisztert is. Erről Mario Banozic horvát védelmi miniszter számolt be egy rendkívüli sajtótájékoztatón.

Beszéltem Magyarország és Szlovénia védelmi minisztereivel, egyeztettük az információkat, amelyekkel rendelkezünk

– mondta, majd később azt is hozzátette: a magyar miniszterrel való tárgyaláson azt is megpróbálták meghatározni, hogy a repülőgép miként haladhatott át a magyar légtéren. Erre vonatkozó kérdéseinket megküldtük a Honvédelmi Minisztériumnak, amint kapunk választ, frissítjük cikkünket – szerk.

Mario Banozic ezzel összefüggésben azt is elmondta, hogy a horvát radarok azonnal kiszúrták a gépet, amint az belépett a horvát légtérbe. Ezt követően hét percig haladt ott, mielőtt lezuhant volna Zágráb környékén.

A miniszter ezenkívül közölte: már vannak feltételezéseik arra vonatkozóan is, hogy a gép honnan érkezhetett, de további, részletes vizsgálatokra van szükség azelőtt, hogy bármit is kijelenthetnének. Banozic végül arról beszélt: a robotrepülő akciója vélhetően nem Horvátország ellen irányult, tehát a horvátoknak nincs mitől félniük.

Robert Hranj horvát vezérkari főnök mindeközben elismerte, hogy a horvát légvédelem nem a legmodernebb, és hogy a közeljövőben fejlesztéseket terveznek végrehajtani.

Szijjártó Péter is egyeztetett a horvát külügyminiszterrel, vizsgálódnak

A magyar külügyminisztériumtól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy Szijjártó Péter nemrég egyeztetett horvát kollégájával, Gordan Grlic Radmannal. „Hatóságaink vizsgálják a történteket, mivel a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint több NATO-tagország, így Magyarország légtere is érintett volt a drón repülésében. A vizsgálatok során szorosan együttműködünk a horvát hatóságokkal és más NATO-szövetségeseinkkel egyaránt” – írta a minisztérium sajtófőnöke az Indexnek.

Tévesen programozták be, rossz helyre küldték?

Korábban már megírtuk, hogy a robotrepülő a horvátországi Jarun-tó közelében zuhant le. A horvát sajtóban ezzel kapcsolatban most azt a hipotézist is felvetették, hogy Kijev és Lviv közt Ukrajnában is található egy Jarun nevű város, és elképzelhető, hogy eredetileg ide akarták volna küldeni a gépet, csak rosszul programozták be.

Az ukránok tagadják, hogy az övék lenne...

Mindeközben az ukrán kormány részéről tagadták, hogy a robotrepülő hozzájuk tartozna. A horvát Jutarnji Listnek erről Markijan Lubkivszkij, az ukrán védelmi minisztérium tanácsadója nyilatkozott, aki korábban Ukrajna horvátországi nagykövete is volt.

Az ukrán tisztviselő határozottan tagadta, hogy a gép az övék lenne, és azt is hozzátette, hogy az ukrán külügyminisztérium és az ukrán vezérkar hamarosan egy hivatalos közleményt is kiad erről. Ezenkívül arra kérte a horvát hatóságokat: alaposan vizsgálják ki, hogy a gép kihez tartozhatott, és hogyan kerülhetett a horvát fővárosba.

Nem sokkal később, a horvát HTV-nekLubkivszkij azt is elmondta: a lezuhant gépnek teljesen más felségjelzése volt, mint amilyet az ukránok általában használnak.

...de csak az ukrán hadseregben van rendszeresítve

Mint korábban megírtuk, a TU–141-esek jelenleg egyedül Ukrajnában vannak rendszeresítve, más állam nem használ ilyen gépeket – legalábbis hivatalosan.

A The Drive általunk már korábban is idézett cikkében viszont azt írják, hogy raktáron még az orosz hadseregben is lehet ezekből a gépekből, és elképzelhető, hogy ezeket most reaktiválták azért, hogy megtévesszék az ukrán légvédelmet. Ha a gép az oroszoké, akkor még az sem lehetetlen, hogy valóban az ukrajnai Jarun lett volna a térség, ahol felderítést kellett végeznie.

Zágráb és a Jarun egyébként a TU–141 hatótávolságán kívül esett volna az orosz bázisokról indítva, azonban ha a robotrepülőt Belaruszból indították, akkor úgy még épp hogy elérhette Zágrábot – írja a The Drive.

Elfogyhatott az üzemanyag?

Összegyűjtöttük a TU–141 műszaki adatait is: a hossza 14,33 méter, a szárnyak fesztávolsága 3,88 méter, a gép magassága pedig 2,44 méter. A gép súlya 6215 kilogramm, a maximális sebessége pedig 1100 kilométer per óra.

A hivatalos adatok szerint a gép hatótávolsága – amelyet egy fel- és leszállást közt meg tud tenni – nagyjából 1000 kilométer. Ez utóbbi azért is érdekes, mert ha a gépet Belaruszból vagy Ukrajnából indították útjára, akkor Zágráb pont hasonló távolságra lehetett. Tehát az is elképzelhető, hogy a gép az üzemanyag elfogyása miatt zuhant le.

Videón a gép ejtőernyője

Úgy tudni, hogy a gépnek két ejtőernyőjét is megtalálták a környéken. Az index.hr egy videót tett közzé a gép egyik ejtőernyőjéről, amely egy magas fának a tetején szakadt le a járműről.

Úgy tudni, hogy a hatóságok a becsapódás helyszínének közelében már többé-kevésbé letudták a vizsgálatokat. Déltájt ugyanis már arról értesítették azokat a lakosokat, akiknek az autója a becsapódás közelében parkolt, hogy elvihetik a bárműveiket.

Ez alól csak azok a járművek képeznek kivételt, amelyek a nyomozás szempontjából még fontosak lehetnek, amelyek megsérültek a becsapódás miatt, és amelyeket a törmelék miatt nem tudnak elvinni a tulajdonosaik.

(Borítókép: Horvát katonák egy azonosítatlan tárgy lezuhanása nyomán keletkezett kráter mellett Zágrábban 2022. március 11-én. Az index.hr című helyi hírportál meg nem nevezett szakértőkre hivatkozva bejelentette, hogy a roncsok alapján egy feltehetően Ukrajnából elindított, TU–141 típusú szovjet hadműveleti-harcászati felderítő robotrepülőgép zuhant le a horvát főváros területén. Fotó: MTI / EPA / Antonio Bat)