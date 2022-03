Tüzet nyitottak egy kétgyerekes ukrajnai orosz családra, mert náciknak hitték őket

Egy Ukrajnában élő édesanya szerint orosz katonák tűz alá vették az autójukat – amelyben gyerekek is tartózkodtak – Kijev közelében, mert azt hitték, hogy „nácik”, és merényletet terveznek ellenük.

Tatjána Vlasenko az NBC Newsnak mondta el a történetüket. Férjével, 16 éves lányukkal és 8 éves fiukkal az egyik Kijev közeli faluból, Vorzelből menekült a fővárosba, miután a községet lebombázták az oroszok.

Menekülés közben az egyik ellenőrző pontnál az orosz katonák megállították őket. Akkor a férje megkérdezte, hogy továbbhaladhatnak-e, mire az oroszok visszakérdeztek, hogy miért beszél ilyen jól oroszul (a családban egymás közt is ezt a nyelvet használták). Ennek oka, hogy a család orosz, csak Ukrajnában él.

Meg voltak lepődve azon, hogy oroszul beszélünk egymás közt [...]. Én pedig azt mondtam nekik: az agyatok tele van Putyin propagandájával, itt nincsenek nácik

– idézte fel az asszony a párbeszédet.

A katonák ezután átengedték őket, de miután pár métert haladtak, tüzet nyitottak rájuk. A nő erre azt kiabálta nekik, hogy a gyerekek is velük vannak, de a katonák tovább tüzeltek. Többek közt a lányukat is eltalálták, neki a térdén hatolt át egy golyó, ami miatt elvesztette az eszméletét. Először azt hitték róla, hogy meghalt. Egyedül a 8 éves fiuk úszta meg az esetet sértetlenül, akit a nővére fedezett a testével.

Ha az asszony elbeszélése igaz, akkor csodával határos módon élték túl az incidenst, mivel az összes golyó a lábukon találta el őket. Az oroszok végül abbahagyták a tüzelést, miután rájöttek, hogy civilek. Ezután a helyszínen ellátták a sebeiket, miközben az egyik katonatiszt azt mondta nekik:

Sajnálom, hogy ezt tettük, de azt a parancsot kaptuk, hogy mindenre lőjünk, ami mozog. El sem tudja képzelni, hány ilyen autó van, tele nácikkal, akik merényletet akarnak végrehajtani ellenünk.

A nő szerint az eset azt bizonyítja, hogy a katonák tényleg elhiszik Vlagyimir Putyin retorikáját, amely szerint az orosz „különleges hadművelet” célja Ukrajna megtisztítása a náciktól, és hogy az ország „tele van nácikkal”.

Mindezt az is alátámasztja, hogy az elfogott orosz hadifoglyok is arról számoltak be: nekik azt mondták, hogy örömmel látja őket az ukrán nép, akiket „fel kell szabadítani a fasiszta és náci uralom alól”.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan követjük, szombati, percről percre frissülő cikkeinket itt találja.