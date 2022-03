Zátonyra futott az Ever Given testvére, teljes a mozgósítás

Egy évvel azután, hogy az Ever Given teherszállító hajó elakadt a Szuezi-csatornán, újabb teherhajó feneklett meg fontos, áruszállításra használt vizeken. A Guardian szerint az Ever Given testvére, az Ever Forward feneklett meg a Chesapeake-öbölben. A hajó a baltimore-i kikötőből indult, és a virginiai Norfolkba tartott.

Az amerikai parti őrség elmondása alapján nem tudják, mitől feneklett meg a hajó, de úgy tudni, hogy ennek a hajónak legalább 13 méter mély vízre van szüksége, és egy olyan területen feneklett meg, ahol csak 7,5 méter mély. Mindenképpen azon vannak, hogy a lehető leggyorsabban helyrehozzák a problémát, és a konténerhajó tovább tudjon indulni.

Ahogy az Ever Given, úgy az Ever Forward is a tajvani székhelyű Evergreen Marine Corp. tulajdonában van.

Az Ever Forward zátonyra futása valószínűleg nem okoz majd akkora gondot, mint az Ever Given tavalyi keresztbefordulása, ami miatt 400 hajónak kellett várakoznia, és ami naponta 6-10 milliárd dollárba került a globális kereskedelemnek.

[Az Ever Forward leállása] nem akadályozta meg, hogy más hajók áthaladjanak Baltimore kikötőjébe

– nyilatkozta William P. Doyle, a Maryland Port Association ügyvezető igazgatója a Bloombergnek.