Több kijevi kerületet is elfoglaltak már az orosz megszállók

Ukrán hivatalos adatok szerint több kijevi kerületet is elfoglaltak a megszállók. Továbbra sem csitulnak a harcok Ukrajnában, a háború 23. napján is folytatódtak a támadások, az ország nyugati területén található Lviv repülőterét is megtámadták. Folyamatosan emelkedik az áldozatok száma, eközben pedig Putyin népünnepélyt tart Krím és Oroszország újraegyesítése alkalmából. Lehet, hogy nem ünnepel sokáig, ugyanis újabb szankciókat helyezett kilátásba az Európai Unió.