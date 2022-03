Iszlamista harcosok holttestét találták meg egy iraki tömegsírban

A tájékoztatás szerint a dzsihadisták 2016-ban vagy 2017-ben halhattak meg az iraki nagyváros visszafoglalására irányuló hadműveletekben.

Az Iszlám Állam 2014 júniusában kiáltotta ki Moszulban „kalifátusát”, amely Irak mellett a szomszédos Szíria egyes térségeire is kiterjedt. Bár a terrorszervezet felett Irakban és Szíriában is győzelmet arattak, szélsőségesei továbbra is aktívak, és időről időre támadásokat követnek el a térségben.

Az ENSZ szerint a dzsihadisták rémuralma alatt több mint kétszáz tömegsírt áshattak, amelyekben akár 12 ezer holttest lehet elföldelve.