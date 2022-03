Botrány: 201 csecsemő és 9 édesanya halt meg egy brit kórházban műhibák miatt

A Shrewsbury and Telford Hospital a brit Egészségügyi Szolgálat (NHS) fenntartásában működött. A most közzétett vizsgálat szerint az intézményben megközelítőleg két évtized alatt 201 csecsemő és 9 édesanya halt meg, akik ma is élhetnének, ha megfelelő kezelést kaptak volna.

A vizsgálat részeként összesen 1592, többnyire 2000 és 2019 közt történt szülést vizsgáltak meg. A vizsgálati jelentés szerint a kórházban olyan mértékben a természetes szülést részesítették előnyben, hogy még olyan szüléseknél sem hajtottak végre császármetszést, amikor az indokolt lett volna,

és ez volt az, amibe rengeteg csecsemő, sőt még néhány édesanya is belehalt.

Az említett halálesetek mellett a vizsgálatban azt is megállapították, hogy 94 esetben a kisbabák túlélték ugyan szülést, de maradandó egészségügyi károsodást – többek közt agykárosodást – szenvedtek oxigénhiány miatt.

A riport szerint a szülészeten dolgozók ismétlődő jelleggel követtek el műhibákat. Nem nem mérték fel megfelelően a pácienseket érintő kockázatot, nem vizsgálták meg kellő alapossággal a magzatok állapotát a szülés előtt, ráadásul egyáltalán nem tanultak az újra és újra elkövetett hibákból.

Egyértelmű, hogy mi vezetett ezekhez a kudarcokhoz. Nem volt elégséges személyzet az intézményben, nem kaptak megfelelelő képzést, és a kórházat fenntartó tröszt nem vizsgáltatta ki az egyes haláleseteket, valamint nem hallgatták meg a pórul járt családokat

– áll a jelentésben, amelyben azt is hozzátették:

A kórházban dolgozók jellemzően az édesanyákat hibáztatták a történtek miatt, még akkor is, ha ők belehaltak a szülésbe.

„Meghökkentő, hogy több mint két évtizeden keresztül nem tudták megoldani ezeket a problémákat, és hogy a tröszt semmilyen külső szerv nem vonta felelősségre emiatt” – írták a vizsgálati jelentésben, hozzátéve azt is, hogy az eset példáján helyileg és országos szinten is változtatásokra van szükség azért, hogy ne ismétlődhessen meg a tragédia.

Lényegében ugyanezt mondta a Sky News-nak nyilatkozva Richard Stanton, akinek kislánya, Kate 2009-ben halt meg ebben a kórházban:

Ez egy vízválasztó pillanat kell, hogy legyen az országos szülészeti ellátásban. Nem hagyhatjuk, hogy egy ekkora tragédia bármikor is megismétlődjön.

A brit egészségügyi miniszter a parlamentben kért elnézést

Sajid Javid brit egészségügyi miniszter (aki 2021-ben, az említett esetek után lépett hivatalba) a brit parlament alsóházában kért elnézést az érintett családoktól. Hozzátette: 2020 óta – amikor a vizsgálat előzetes eredményei már megjelentek – több lépést is tettek azért, hogy országszerte fejlesszék az szülészeti ellátást.

A saját családommal tapasztaltam hogy milyen brilliáns szülészeti ellátást tud adni az Egészségügyi Szolgálat. De ha valamely intézményükben nem felelnek meg a követelményeknek, akkor azonnal cselekednünk kell. A jelentésben szereplő hibákat nem tolerálhatjuk az Egészségügyi Szolgálatnál

– mondta, hozzátéve: helyi és országos is szinten is végrehajtják majd azokat a változatásokat, amelyeket a riport javasolt a hasonló tragédiák elkerülése végett.

(Borítókép: A Shrewsbury and Telford Hospital épülete. Fotó: Christopher Furlong/Getty Images)