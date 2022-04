A BBC videós bizonyítékot mutatott a civilek meggyilkolásáról

A felvételek Kijev környékén készültek arról, hogy az oroszok több civilt is meggyilkoltak, majd megpróbálták eltüntetni a nyomokat. A képsorok megtekintését csak erős idegzetűeknek ajánljuk.

A brit portál korábban már közzétett egy drónnal készített videót, amelyen az látszik, hogy március 7-én, a Kijev melletti E–40-es autópályán egy, a kezét a feje fölé tartó civilt és a feleségét is lelőttek orosz katonák.

Pénteken, az oroszok visszavonulása után tíz órával azonban vissza tudtak térni a helyszínre,

és azt látták, hogy nem ez volt az egyedüli eset.

A BBC riporterei összesen 13 holttestet számoltak össze azon a környéken, egy körülbelül 180-190 méteres autópályaszakaszon, ahol a fenti videó is készült. Közülük mindössze ketten voltak, akik egyértelműen ukrán egyenruhát viseltek.

Megtalálták a március 7-én megölt férfit is, akinek a teste szinte felismerhetetlenné égett, és jóformán csak az eljegyzési gyűrűje alapján ismerhető fel. Az autójukban pedig ott volt egy nő, vélhetően a feleségének a teteme.

A kocsi annak ellenére égett ki, hogy az incidens alatt nem kapott lángra. A BBC riporterei azt feltételezik, hogy az orosz katonák gyújtották fel a járművet azért, hogy eltüntessék a bűncselekmény nyomát. Ugyanígy tettek a többi járművel is ezen a szakaszon, többüket még gumiba is burkolták, hogy gyorsabban lángra kapjanak. A riporterek megtalálták annak az orosz tanknak a nyomát is, amely miatt meg kellett állnia a lelőtt házaspárnak.

A BBC felhívta a figyelmet arra, hogy az ártalmatlan civilek meggyilkolása háborús bűnnek számít a nemzetközi hadi jog értelmében. Hozzátették: az orosz elvonultával egyre több és több bizonyíték kerülhet elő ezekről az esetekről.