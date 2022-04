Zelenszkij nekiment az ENSZ Biztonsági Tanácsának

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa létezik, a biztonság nem. Senki számára

– ezt mondta az ukrán elnök, majd hozzátette: az ENSZ lényegében nem tudja ellátni a feladatát, és ennek szerinte Oroszország az oka, amely aláássa a nemzetközi intézmény munkáját.

Biztos vagyok benne, hogy ezt a világ látja, és remélem, hogy levonják a következtetéseket. Máskülönben csak egy intézmény marad a világon, amely az államok biztonságát garantálhatja: a fegyverek

– fogalmazott Volodimir Zelenszkij, aki ez után azt javasolta, hogy tartsanak egy globális konferenciát azért, hogy „megreformálják” a nemzetközi intézményrendszert az orosz fellépés fényében.

Az ukrán elnök azt is hozzátette: készül arra, hogy vendégül lássák Ukrajnában Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét és Josep Borrellt, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét, akikkel egy újabb szankciós csomagot készítenek elő .

Ukrajna egy újabb Izrael lehet a béke után

Az ukrán elnök arról is beszélt szerda hajnalban, hogy ha az oroszokkal meg is kötik a békét, Ukrajnának akkor is komoly biztonságpolitikai garanciákra lesz majd szüksége.

Ha alá is írjuk a lehető legjobb szerződést, akkor is megtörténhet, hogy az oroszok mondjuk két évvel később visszatérnek. És akkor ennek megfelelően kell cselekednünk

– mondta az elnök.

Zelenszkij nem fejtette ki, hogy pontosan milyen garanciákat tudna elképzelni. Mindemellett azt mondta: már tárgyalnak ezzel a világ számos államának, többek közt Franciaország, az Egyesült Államok, Törökország, az Egyesült Királyság, Lengyelország, Olaszország és Izrael vezető politikusaival.

Komoly játékosokra van szükségünk. Olyan államokra, amelyek készek 24 órán belül bármilyen fegyvert a rendelkezésünkre bocsátani szükség esetén

– fogalmazott az elnök, hozzátéve: azt nem tartja valószínűnek, hogy a NATO-hoz csatlakozni tudnának. Volodimir Zelenszkij azt is elmondta, hogy milyennek képzelné el országát a jövőben.

Nem mi leszünk a jövő Svájca, az államunk valószínűleg hosszú ideig ebben az állapotban marad még. De az biztos, hogy egy nagy Izrael leszünk, a saját arculatával

– fogalmazott, hozzátéve: arra kell felkészülni, hogy a következő években minden intézményben, szupermarketben, moziban fegyveresek lesznek Ukrajnában, és a biztonságpolitika még legalább tíz évig a legfontosabb kérdés lesz.

(Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videókapcsolaton keresztül beszél a résztvevőkhöz az ENSZ Biztonsági Tanácsának az ukrajnai háború miatt összehívott ülésén a világszervezet New York-i székházában 2022. április 5-én. Fotó: MTI / EPA / Peter Foley)