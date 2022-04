Lézert irányítottak egy polgári repülőgépre

Egy polgári utasszállító járat pilótája jelentette a New York Stewart nemzetközi repülőtérnek, hogy a földről lézert irányítottak a gépére.

A Republic Airways E1-70-es járatának pilótája 5100 méteres magasságon repült, amikor arra lett figyelmes, hogy valaki vagy valakik egy zöld színű lézert irányított gépe bal első oldalára – írta meg a Patch mid Hudson Valley-i kiadása. A lézersugár forrása egy kivilágítatlan területen volt a repülőtér és a Hudson folyó között.

New York állam rendőrsége felvette a kapcsolatot a Bostoni Légiirányítási Központtal, amikor a pilóta jelentette az incidenst a repülőtértől nyugatra. A hatóságok az ügyben vizsgálatot indítottak.

Kézben hordozható lézerrel akár tíz kilométerről is rá lehet világítani úgy egy repülőgépre, hogy a fénye megzavarja a pilóta látását, elterelje a figyelmét. A lézerfénytől a pilóta akár több másodpercre is elveszítheti a látását, de rosszabb esetben maradandó látáskárosodást is szenvedhet.