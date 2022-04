Zelenszkij: Meggyilkolt gyermekeket látok lábak és karok nélkül, szörnyű harag van bennem

A német Bild készített interjút Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, miután Ukrajna keleti részén, Kramatorszkban egy vasútállomást légicsapás ért. Az ukrán elnök beszélt arról is, hogy hogyan éli meg a mindennapjait a háború alatt. Arról is beszámolt, hogy mi volt a legrosszabb, ami az elmúlt napokban történt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint nem lehet megszokni, hogy napról napra egyre több civil áldozatot követelnek az orosz támadások. Elmondása szerint a bucsai és a kramatorszki támadás után több száz halottat jelentettek, de „nem tud már tovább sírni”.

Igen, gyűlöletet érzek Oroszországgal és az orosz katonákkal szemben, amikor a szemem előtt látom ezeket a képeket, meggyilkolt gyermekeket lábak és karok nélkül. Szörnyű harag van bennem

– mondta az ukrán elnök a Bildnek adott interjújában. Elárulta, hogy apaként ilyenkor a gyermekeire gondol elsőként. Mint mondta, mindig eszébe jut, hogy ezeknek a gyermekeknek a szülei már nem fogják átélni, ahogy a gyermekük diplomát kap, vagy megházasodik.

Volodimir Zelenszkij elmondása szerint egyelőre nem ismert, hogy hány ukrán városban követtek el a bucsaihoz hasonló háborús bűnöket.

Mi történik ezeken a déli településeken, például Herszon közelében, Zaporizzsjában és keleten, nem tudjuk. Sok város egyszerűen teljesen elpusztult. Se házak, se emberek, nem tudom, mit fogunk ott találni

– fogalmazott az ukrán elnök.

Arra kérdésre, hogy mi volt a legrosszabb, amit az elmúlt napokban hallott, elmondta: egy uniós politikus bizonyítékot akart látni arról, hogy a bucsai háborús bűnöket nem rendezték meg. Az újságíró kérdésére, hogy ez az uniós politikus európai kormányfő-e, Zelenszkij egyértelműen igennel válaszolt, de nem árulta el, pontosan kiről van szó.

Az ukrán elnök az interjúban kitért arra is, hogy meglátása szerint néhány ország, köztük Németország is ellenzi az olaj- és gázembargót, ugyanakkor megjegyezte, örül annak, hogy az ötödik szankciós csomag kihat néhány energiahordozóra is.

Németország nem támogatott minket fegyverekkel. Németország nyíltan kijelentette, hogy nem leszünk a NATO tagja. De ha őszinték maradunk: Németország retorikája megváltozott. Németország konzervatív és hideg, de a vonat megmozdult

– fogalmazott Volodimir Zelenszkij.

Az ukrán elnök korábban többször is hangsúlyozta, hogy a háborút szító Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is leül egy asztalhoz tárgyalásokra. Ez az ukrán elnök szerint ma is érvényes. Megjegyezte ugyanakkor, hogy egyedül Putyin dönt majd arról, hogy mikor ér véget a háború.

Az újságíró utolsó kérdése az volt Volodimir Zelenszkijhez, hogy mit lát éjszaka, mikor becsukja a szemét.

Nem látok semmit. Nagyon nehéz elaludni. Nem tudom, mikor aludtam rendesen utoljára

– fogalmazott az ukrán elnök.

(Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Bucsában 2022. április 4-én. Fotó: Marko Djurica / Reuters)