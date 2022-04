Orbán Viktor Elton Johnnal és Billie Eilishsal közösen segít a menekülteken

Az Európai Unió, Justin Trudeau kanadai miniszterelnök és a Global Citizen nemzetközi szervezet által szervezett Ukrajna segítő jótékonysági akciójához csatlakozott Orbán Viktor is. A magyar miniszterelnök arról beszélt, hogy tízmilliós országként már közel 600 ezer háború elől menekülő embert fogadtunk be Ukrajnából, és folyamatosan segítjük őket.

Egy nemzetközi gyűjtőakció keretében több mint 10,1 milliárd euró (3810,5 milliárd forint) gyűlt össze az orosz hadsereg által lerohant Ukrajna megsegítésére – közölte szombaton Varsóban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Az Európai Unió, Justin Trudeau kanadai miniszterelnök és a Global Citizen nemzetközi szervezet által szervezett, Stand Up for Ukraine (Állj ki Ukrajna mellett) elnevezésű kampány keretében az otthonukat elhagyni kényszerülő ukránok számára gyűjtöttek adományokat. Az EU korábbi támogatása után sem állt meg a segítségnyújtás.

A Stand Up for Ukraine eseményén több ország vezetője, köztük Orbán Viktor is rövid videóban jelentkezett be: a magyar miniszterelnök üzenete is felkerült Global Citizen YouTube-csatornájára.

Orbán Viktor bejelentkezett

A videóban Orbán Viktor mindenekelőtt megköszönte Ursula von der Leyennek, hogy összehívta a konferenciát, majd elmondta, hogy Magyarország mint Ukrajna szomszédja minden tőle telhetőt megtesz, hogy enyhítse a háború elől menekülők szenvedéseit.

A kormányfő hozzátette: több mint 570 ezer menekült érkezett a háború kitörése óta a tízmilliós lakosságú Magyarországra: rajtuk folyamatosan segítünk, és minden szükséges ellátást megadunk nekik. Szállást, élelmiszert, ingyenes utazási lehetőséget, valamint egészségügyi ellátást.

Munkalehetőséget biztosítunk azoknak a menekülteknek, akik itt akarnak maradni, a gyermekeik számára pedig biztosítjuk az anyanyelvi oktatás lehetőségét. Sok ezer Ukrajnából érkezett gyermek, óvodás és iskolás kezdte már meg a tanulmányait a magyar rendszerben. Aki iskolába jár, naponta többszöri ingyen étkezést is kap

– hangsúlyozta Orbán Viktor, aki biztosította ukrán barátait, hogy Magyarországon továbbra is biztonságos menedékre talál mindenki, aki a háború elől menekül.

Támogatási programjainkat folytatjuk, a menekültekről gondoskodunk, a szükséges pénzügyi forrásokat pedig magunk folyamatosan előteremtjük

– zárta gondolatait a miniszterelnök.

Beszálltak a művészek

Számos művész, köztük Elton John, Alanis Morrissette, Billie Eilish, Annie Lennox és Chris Rock is csatlakozott a kampányhoz a világ vezetőinek oldalán, akik országuk nevében vállalták, hogy több milliárd dollárt mozgósítanak.

Feldúlt bennünket, amint láttuk az emberek szenvedését Ukrajnában

– írta például Facebook-oldalán Elton John. A 75 éves poplegenda felszólította rajongóit, segítsenek azokon az embereken, akiknek romba dőlt az életük, és mindent elhagytak egy biztonságosabb életért.

A Varsóban tartott szombati sajtótájékoztatóján Ursula von der Leyen fantasztikusnak nevezte a gyűjtés eredményét.

A világ országainak, vállalatainak és embereinek szolidaritása kis fényt kínál ezekben a sötét órákban

– fogalmazott a bizottsági elnök, majd hozzátette: amikor a bombák már nem hullanak többé, abban is segítünk majd, hogy az ukrán nép újraépíthesse országát.

Kifejtette azt is, hogy Ukrajna további anyagi segítségre számíthat. A világ 9,1 milliárd eurót ígért a kampány keretében. Az Európai Bizottság (EB) az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) együttműködve újabb egymilliárd eurót ajánlott fel az ukrajnai belső menekültek számára – számolt be az MTI.

Az Európai Bizottság által felajánlott összegből 600 millió eurót kapnak az ukrán hatóságok, és 400 milliót azok a szomszédos államok, amelyek figyelemre méltó munkát végeznek a menekültek megsegítése érdekében.

Zelenszkij újabb szankciókat sürget

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki videókapcsolat segítségével beszélt a sajtótájékoztatón, kijelentette:

az ukrán bátorság már egyesítette a demokratikus világot.

Az ukrán elnök felszólította a Nyugatot, hogy hozzon további szankciókat az orosz bankok ellen, és állítsa le az orosz kőolaj vásárlását. Az orosz támadás február 24-i kezdete óta több mint 4,3 millió ukrán hagyta el hazáját az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága szerint. Az ENSZ becslése szerint a belső menekültek száma az országban 7,1 millió.

(Borítókép: Orbán Viktor a magyar –ukrán határon 2022. március 3-án. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)