Bármikor robbanhat a Zika-járvány

A vírus okozta betegség 2016-ban egészségügyi vészhelyzetet okozott világszerte. Több ezer csecsemő született agykárosodással, miután édesanyjuk a terhesség alatt megfertőződött.

Az amerikai tudósok szerint a világnak résen kell lennie az új mutációk miatt. Laboratóriumi kutatásuk azt sugallja, hogy a vírus könnyen mutálódhat, és új variánsokat hozhat létre.

A legújabb tanulmányok szerint ezek a változatok még azokban az országokban is hatékonyan terjeszthetik a vírust, ahol a korábbi Zika-járványok után immunitás alakult ki.

A szakértők szerint az eredmények, bár elméleti jellegűek, arra figyelmeztetnek, hogy a Covidtól eltérő vírusok is veszélyt jelenthetnek.

Már Magyarországon is jelen vannak azok az invazív szúnyogfajok, amelyek trópusi betegségeket terjeszthetnek, és ezáltal akár járványt is okozhatnak az országban – mondta tavaly nyáron Kemenesi Gábor.

A virológus szerint Magyarországon is egyre gyakrabban lehet találkozni például az ázsiai tigrisszúnyoggal, a koreai szúnyoggal, valamint a japán bozótszúnyoggal. Ezek a szúnyogfajok terjeszthetik a kórokozókat, köztük a Zika- vagy a Dengue-láz vírusát.

Olaszországban már többször is megjelent a Chikungunya-láz, ahol nagy járvány még nem alakult ki, de ízelítőt már kapott az ország az inváziós szúnyogok hatásából – emlékeztetett Kemenesi Gábor.

A Zikát a felsoroltakon kívül a fertőzött Aedes szúnyogok csípése terjeszti. A rovarok – Kanada és Chile kivételével, ahol túl hideg van a túlélésükhöz – az egész amerikai földrészen és Ázsiában is megtalálhatók.

A legtöbb felnőtt számára a Zika-fertőzés enyhe lefolyású betegség, maradandó következmények nélkül, a méhen belüli csecsemőkre nézve katasztrofális következményekkel járhat – írja a BBC.

Ha az anya a terhesség alatt kapja el a vírust, a fertőzés károsíthatja a fejlődő babát, mikrokefáliát, azaz szokatlanul kicsi fejet okozhat, ráadásul súlyosan károsíthatja az agyszövetet.

