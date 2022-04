Lecseréli rakétavédelmi rendszerét Izrael. Az új fejlesztésű lézeres rakétarendszer (Iron Beam) hatékonyabb és olcsóbb is az ország számára.

A légicsapások ellen Izrael idáig a Vaskupola (Iron Dome) nevű fegyverrendszerrel védte területeit. A technikáról az terjedt el, hogy 90 százalékos hatékonyságú, ugyanakkor működtetése költséges az ország számára. Feltehetően ezek miatt is váltják le, az Iron Beam nevű új fejlesztésű lézeres rakétavédelmi rendszerre.

A csere ötletét Izrael védelmi minisztériuma az elmúlt évben jelentette be. Nem sokkal ezelőtt pedig az Iron Beam az éles teszteken is jól szerepelt. A minisztérium rövid videója alapján ugyanis pilóta nélküli repülőgépekkel és páncéltörő rakétákkal is könnyedén elbánik. Ám teljeskörű beiktatására még egy ideig várni kell.

פריצת דרך עולמית במערכת יירוט הלייזר: משרד הביטחון ורפאל יירטו לראשונה בעולם רקטות, פצמ״רים, טילי נ״ט ומל״טים באמצעות מערכת הלייזר. זו הפעם הראשונה שמוצגת יכולת מוכחת לשימוש בנשק אנרגיה. תוך כשנה המערכת צפויה להיכנס לשימוש ראשוני בעוטף עזה@GLZRadio pic.twitter.com/nGp8pgf6PE — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) April 14, 2022

Naftáli Bennett kormányfő februárban azt nyilatkozta, Izrael egy éven belül elkezdi használni a rendszert, hozzátéve:

Az Iron Beam elfogásai némák, láthatatlanok, és darabonként csak 3,50 dollárba kerülnek

– idézi az elnököt az AP hírügynökség

Izrael egyébként már telepített olyan rendszert amelyek a nagy hatótávolságú rakétáktól a néhány kilométerről indított rakétákig mindent elfognak. A harckocsijaikat pedig rakétavédelmi rendszerrel is felszerelték.