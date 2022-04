Lavrov: Valós veszélye van a harmadik világháborúnak

A nukleáris fegyverkezés és a harmadik világháború veszélyeire hívta fel a figyelmet az orosz állami tévének adott interjújában Szergej Lavrov. Az orosz külügyminiszter ugyanakkor beszélt arról is, hogyan állnak most az orosz–ukrán béketárgyalások.

Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság azt javasolja Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy minden alkalommal szigorítsa Kijev álláspontját a Moszkvával folytatott tárgyalásokon – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az orosz egyes csatorna Nagy Játék című műsorának adott interjújában.

Ami az Ukrajnáról szóló tárgyalásokat illeti, pontosan tudjuk, hogy az Egyesült Államok is igyekszik minden lehetséges módon kompenzálni magányos helyzetét, ahogy az Egyesült Királyság is az Európai Unióból való kilépése után. Így nem azt javasolja Zelenszkijnek, hogy gyorsítsa fel az Oroszországgal folytatott tárgyalásait. Inkább tanácsolják Zelenszkijnek, hogy minden alkalommal szigorítsa meg álláspontját

– mondta Szergej Lavrov.

A miniszter felidézte, hogy Isztambulban az orosz tárgyalók először kaptak ukrán féltől küldöttségük vezetőjének aláírásával ellátott javaslatokat. Szerinte ezeket véglegesíteni kellett, hogy konszenzusosak legyenek, de pozitívan értékelték. Elmondása szerint ezeket a javaslatokat egy szerződésbe foglalta az orosz fél, amelyet át is adott az ukrán delegációnak, de később Kijev olyan javaslatokkal állt elő, amelyek gyökeresen eltérnek a korábbiaktól. Lavrov véleménye szerint ez „hatalmas lépés visszafelé”.

Ezt a visszalépést vagy két lépést az amerikai és a brit kollégák tanácsára tették meg, talán a lengyelek még játszottak valamilyen szerepet benne

– magyarázta az orosz külügyminiszter.

Lavrov szerint az orosz fél ennek ellenére továbbra is folytatta a megbeszéléseket videókonferencia keretein belül.

Egy hete pedig újabb videókonferencia-kapcsolatfelvétel után átadtuk nekik a szerződés újabb, frissített változatát, amely már figyelembe vette későbbi észrevételeiket is, ahogy az lenni szokott

– magyarázta Lavrov, aki elmondta, hogy vártak a válaszra, de az ukrán elnök később azt nyilatkozta, hogy nem érkezett ilyen dokumentum az ukrán delegációhoz.

„Ez nem igaz” – hangsúlyozta az orosz külügyminiszter. Szergej Lavrov mindemellett kiemelte, hogy az ukrán elnök nyilatkozatai gyakran ellentmondanak egymásnak.

Továbbra is kész a tárgyalásra Moszkva

Lavrov szerint az orosz fél folytatni kívánja a tárgyalásokat Kijevvel. „Továbbra is folytatjuk a tárgyalásokat a Zelenszkij által javasolt csapattal. Ezek a kapcsolatok folytatódnak” – fogalmazott az orosz külügyér.

A miniszter szerint Oroszországban sokan még mindig meg vannak győződve arról, hogy „Ukrajna álláspontját valójában Washingtonban, Londonban és más nyugati fővárosokban határozzák meg”, miközben a politológusok úgy gondolják, hogy „nincs értelme beszélni Zelenszkij csapatával, de tárgyalnunk kell az amerikaiakkal”, akikkel valamilyen megállapodásra kell jutni. Elmondta azonban, hogy egyelőre nem látnak érdeklődést az amerikai fél részéről ilyen tárgyalásra.

A jó szándék nem korlátlan. Ha nem viszonozzák az érdeklődést, akkor valószínűleg nem járulnak hozzá a tárgyalási folyamathoz

– hangsúlyozta Lavrov, aki emlékeztetett: „Ahogy azt Vlagyimir Putyin orosz elnök közleményében a kezdetektől hangsúlyoztuk a különleges hadművelet bejelentésekor, mindenekelőtt azt szeretnénk, ha az ukrán nép maga dönthetné el, hogyan éljen tovább”.

A harmadik világháború veszélyeire figyelmeztet az orosz külügyér

Szergej Lavrov a műsorban hangsúlyozta, hogy valós a veszélye a harmadik világháború kitörésének. „A veszély komoly, valós, nem lehet alábecsülni” – fogalmazott az orosz külügyminiszter. Hozzátette, hogy ugyanilyen fontos a nukleáris fegyverkezés kérdése is.

Donald Trump elnöksége alatt a legmagasabb szinten támogattuk Moszkvában és Washingtonban, hogy erősítsék meg Gorbacsov és Reagan 1987-es kijelentését, miszerint egy nukleáris háborúnak nem lehetnek győztesei, és soha nem szabad megtörténnie

– magyarázta az orosz külügyminiszter. Hozzátette, hogy akkor is sürgették az amerikai vezetést, hogy határozottan foglaljanak állást ebben a kérdéseben, de „sajnos nem sikerült meggyőznünk kollégáinkat ilyen lépés szükségességéről”. Elmondása szerint viszont Joe Biden elnöksége alatt, tavaly júniusban a genfi csúcson tettek ilyen nyilatkozatot. Emlékeztetett arra is, hogy hasonló nyilatkozatot tett az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagja is.

A miniszter elmondta, nem szeretné, ha ezeket a kockázatokat mesterségesen felfújnák olyan helyzetben, ahol ezek óriási jelentőséggel bírnak. Lavrov szerint sokan mégis megteszik ezt, és nem gondolnak a következményekre.

Arról, hogy Moszkva mire kész a harmadik világháború kitörésének megelőzése érdekében, a miniszter azt mondta: „Oroszország már évek óta sokat tesz ennek érdekében”.

Kuleba szerint Moszkva veszít Ukrajnában

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter Lavrov interjújára reagálva úgy fogalmazott, hogy Moszkva már elveszítette a reményét a győzelme felett Ukrajnában, ezért minden erejével azon van, hogy eltántorítsa a világ vezetőit attól, hogy továbbra is támogassák az országot.

Oroszország elveszítette utolsó reményét, így el akarja risztani a világot Ukrajna támogatásától. Innen ered a harmadik világháború »valódi« veszélyéről szóló beszéd. Ez csak azt jelenti, hogy Moszkva veszít Ukrajnában. Ezért kell a világnak még jobban támogatnia bennünket, hogy megnyerhessük és megvédhessük az európai és a globális biztonságot

– írta közösségi oldalán az ukrán külügyminiszter.

Росія втрачає останню надію відлякати світ від підтримки України. Звідси розмови про «реальну» небезпеку Третьої світової. Це лише означає, що Москва відчуває поразку в Україні. Тому світ має ще більше нас підтримати, аби ми перемогли і захистили європейську та глобальну безпеку. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 25, 2022

(Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter részt vesz egy konferencián Moszkvában 2022. április 19-én. Fotó: Handout / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / AFP)