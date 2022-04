Joe Biden: Oroszország fegyverként használja az energiahordozóit

Egy újabb Ukrajnának szánt, több millió dolláros segélyről beszélt Joe Biden csütörtökön a Fehér Házban, amelyhez a Kongresszus támogatását kérte. Az amerikai elnök az orosz energiahordozókról is elmondta a véleményét.

A Fehér Házban tartott sajtótájékoztatót csütörtökön Joe Biden amerikai elnök. A demokrata párti politikus elmondta, hogy egy 33 milliárd dolláros, Ukrajnának szánt katonai, gazdasági és humanitárius segítség támogatását kéri a Kongresszustól.

A BBC tudósítása szerint a csomag egy több mint 20 milliárd dollár értékű katonai, 8,5 milliárdos gazdasági és 3 milliárd dolláros humanitárius segélyből áll.

Joe Biden elmondta: kritikus fontosságú, hogy az általa javasolt 33 milliárd dollárt minél hamarabb jóváhagyja Ukrajnának a kongresszus.

Az amerikai elnök beszédében leszögezte, hogy országa nem támadja Oroszországot, hanem Ukrajnának segít abban, hogy megvédje magát az orosz agresszióval szemben.

Ahogyan Putyin úgy döntött, hogy belekezd ebbe a brutális invázióba, úgy dönthet úgyis, hogy véget vet neki. A világnak felelősségre kell vonnia az agresszor Oroszországot, és ezt meg is fogja tenni

– jelentette ki Biden, aki szerint „az orosz invázió óriási emberi áldozatokat követel, ugyanis több bizonyíték is van az atrocitásokról és háborús bűnökről azokon a területeken, amiket ellenőrizni próbálnak”.

Joe Biden egyúttal azt is sürgette, hogy a Kongresszus minél hamarabb fogadja el azt az új törvényjavaslatot, ami biztosítja a gabonaexport helyreállítását. Szerinte ugyanis mindez az amerikaiak és az ukránok számára is segít helyreállítani az élelmezésbiztonságot, és az élelmiszerárak emelkedését is képes enyhíteni.

Biden úgy látja, hogy Oroszország egyfajta fegyverként használja az energiaellátást. Korábban a Gazprom ugyanis leállította a Lengyelországba és Bulgáriába irányuló gázszállítást.

Az amerikai elnök szerint az oroszok mindezt annak ellenére tették, hogy a világ korábban megbízható energiaforrásként tekintett rájuk.

(Borítókép: MANDEL NGAN / AFP)