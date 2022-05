Felszállt a repülő, amelyet atomháborúban vetne be Moszkva

A Korrespondent és a Daily Mail szerint a gép legutóbb 12 évvel ezelőtt, 2010-ben szállt fel a május 9-i győzelem napja alkalmából. Most az oroszok vélhetően szintén erre az ünnepre készülve izzították be a hajtóműveit, a gépet állítólag több különböző nap is látták Moszkva felett.

A szovjet korszakból származó repülőgép lényegében egy mozgatható parancsnoki központnak felel meg, amely nagyobb védelmet biztosíthat atomcsapás esetén. Kizárólag a pilótafülkénél vannak ablakai, és akár leszállás nélkül, a levegőben is feltölthető üzemanyaggal. Ha bekövetkezne a legrosszabb eshetőség, az orosz elnököt ezen a gépen helyeznék biztonságba, és

az orosz elnök onnan adhatna parancsot az ellencsapások megindítására is.

A Daily Mail szerint orosz tisztviselők a gép megjelenésével kapcsolatban azt állították, hogy a repülőgéppel most is csak a május 9-i győzelem napjára készülve gyakorlatoztak. Egyes szakértők szerint azonban

Vlagyimir Putyin ezzel valójában burkoltan azt üzeni a nyugati vezetőknek, hogy akár atomfegyvert is kész bevetni szükség esetén.

Úgy tudni, hogy május 9-én az Il–80-ast két MiG–29-es kíséri, és többek közt a Boldog Vazul-székesegyház felett is elhalad. Ezenkívül több, más típusú katonai repülőgép is látható lesz a parádén, köztük például a Tu–95MS és Tu–160, amelyek nukleáris fegyverek hordozására is képes bombázók. Az orosz védelmi minisztérium azt is megerősítette, hogy nyolc MiG–29 Z alakban repül majd, ezzel éltetve az ukrajnai „különleges hadműveletet” és az orosz katonákat.

Tavalyelőtt kirabolták az egyik ilyen gépet

Úgy tudni, hogy az orosz hadseregnek jelenleg négy darab Il–80-asa van.

2020 végén ezek közül AZ EGYIKET MÁR kiRABOLTÁK.

Az elkövetők 39 rádiós eszközt vittek el a gépről, amelyek egy része aranyat és platinát is tartalmazott. Az üggyel összefüggésben később egy 36 éves taxisofőrt gyanúsítottak meg, aki azt állította, hogy alaptalanul vádolták meg, bemártották.

Már készül az a gép, amivel leváltják

Az oroszok már 2017 óta fejlesztik azt az Il-96–400M-es gépet, amellyel a későbbiekben lecserélik majd az Il–86-osokat. Sajtóértesülések szerint az első prototípus építését már meg is kezdték, de azt nem tudni, hogy az új gépet mikor rendszeresíthetik az orosz hadseregben.

