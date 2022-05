Az oroszok pipák, de Finnország csütörtökön bejelentheti NATO-csatlakozási szándékát

Finnország várhatóan csütörtökön jelenti be csatlakozási szándékát a NATO-hoz, amelyet Svédország is hamarosan követhet. A NATO-szövetségesek arra számítanak, hogy Finnország és Svédország gyorsan megkapják a tagságot – számolt be a The Guardian.

Moszkva egyébként többször is figyelmeztette a két országot, mondván, hogy a szövetséghez való csatlakozás „súlyos katonai és politikai következményekkel” járhat.

Azonban Boris Johnson brit miniszterelnök szerdán ígéretet tett arra, hogy megvédi Svédországot és Finnországot az esetleges orosz fenyegetésekkel szemben.

Arra a kérdésre, hogy Finnország provokálná-e Oroszországot a NATO-hoz való csatlakozással, Sauli Niinistö finn elnök azt mondta, hogy az egész helyzetért Putyin a hibás: „Az én válaszom az lenne, hogy ti okoztátok ezt. Nézzetek a tükörbe”.

(Borítókép: Boris Johnson brit miniszterelnök és Sauli Niinistö finn elnök 2022. május 11-én Helsinkiben. Fotó: Frank Augstein / POOL / AFP)