Újabb országoknak küld gyorstesztet Magyarország

Szomáliának és a Fülöp-szigeteknek is küld antigéngyorsteszteket Magyarország. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszámolója szerint hazánk összesen 400 ezer tesztet küld a két országnak.

400 ezer antigéngyorstesztet küld Magyarország Szomáliának és a Fülöp-szigeteknek – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A politikus videójában elmondta, hogy több olyan terület is van a világon, ahol a koronavírus-járvány az eddigieknél is nagyobb kihívást jelent.

Szijjártó Péter emlékeztetett, hogy Magyarország már korábban is segített több bajban lévő országnak: nemrégiben Moldovába, Észak–Macedóniába és Montenegróba is küldött gyorstesztet.

Több ország is kért Magyarországtól hasonló segítséget, ezért most 300 ezer antigéngyorstesztet küldenek a Fülöp-szigeteknek és 100 ezret Szomáliának

– fogalmazott a tárcavezető.