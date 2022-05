Szentmisével indult a 62. Nemzetközi Katonai Zarándoklat

A tábori püspök a 62. Nemzetközi Katonai Zarándoklat első napján a magyar alakulat számára celebrálta az istentiszteletet a lourdes-i Jelenések barlangjánál.

A Magyar Kurír beszámolója szerint az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) eredeti időpontja előtt néhány hónappal állították volna fel a missziós keresztet Lourdes-ban, a Jelenések barlangjánál, de a világjárvány ezt nem tette lehetővé, ahogy az akkorra tervezett nemzetközi katonai zarándoklatot sem.

A 62. Nemzetközi Katonai Zarándoklaton, május 12–15. között a Magyar Honvédséget mintegy száz katona képviseli. A magyar küldöttség csütörtökön érkezett meg Lourdes-ba, és később csatlakozik Erdő Péter bíboros is, aki szentmisét mutat be a X. Piusz-bazilikában a NEK missziós keresztje jelenlétében. A zarándoklategységgel tartott Sándor Zsolt vezérőrnagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese is, szombaton pedig csatlakozik Benkő Tibor honvédelmi miniszter is.