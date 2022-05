Az amerikai kongresszusban elismerték, hogy gyakran látnak ufókat

A BBC szerint az ufók ügyében legutóbb 1966-ban tartottak meghallgatást, amikor az Egyesült Államok későbbi elnöke, Gerald Ford – akkor még képviselőként – kezdeményezte ezt egy michigani, 40 ember által tanúsított észlelést követően.

A keddi meghallgatást a kongresszus terrorizmussal, kémelhárítással és fegyverkezéssel foglalkozó szakbizottságában tartották. A meghallgatáson nyilatkozó katonák azon az állásponton voltak, hogy a legtöbb észlelést – alapos vizsgálatot követően – meg lehet magyarázni,

de kis számban vannak olyanok is, amelyekre sehogy sem találtak magyarázatot.

Ezek között volt például egy 2004-es incidens is, amikor amerikai pilóták a Csendes-óceán fölött észleltek egy ufót. (Az erről szóló felvételt már korábban nyilvánosságra hozták.)

A meghallgatáson az is kiderült, hogy az észlelések között 11 olyan alkalom volt, amikor az észlelt objektumnak majdnem nekiütközött egy amerikai repülőgép is. Voltak olyan incidensek is, amelyekről a mostani meghallgatáson mutattak be először felvételt a nyilvánosság előtt.

Gyakran észlelnek ufókat

Scott Bray, a haditengerészeti hírszerzés igazgatóhelyettese elismerte, hogy „gyakran és folyamatosan” észlelnek ufókat, és a legtöbb esetben az is egyértelmű, hogy „fizikai objektumokat” észlelnek a levegőben, tehát nem valamilyen optikai csalódás vezeti félre a szemtanúkat.

Mindemellett Bray azt mondta:

szerinte kizárt, hogy az eddigi megmagyarázatlan észlelések mögött földönkívüliek állnak.

Mindeközben a bizottság tagjai azt kifogásolták, hogy a megmagyarázhatatlan észlelések nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek, még akkor is, ha csak valamelyik földi hatalomhoz kötődnek. Fontos hangsúlyozni azt is, hogy mindez a kongresszusi meghallgatás nyílt részén zajlott, amelyet követően a törvényhozók és a szakértők zárt formában folytatták az ülést.

A Pentagon 2017-ben döntött úgy, hogy meghallgatják azokat a pilótákat és katonákat, akik korábban ufókat észleltek. Azóta egyre több dokumentumot és videó titkosítását oldották fel, többek között tavaly nyáron is nyilvánosságra hoztak számos, addig titkosítottnak minősülő anyagot.