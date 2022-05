Alekszij Navalnij: Megvetem ezt a bíróságot, megvetem a rendszert és megvetem a kormányt is

Ezúttal Alekszij Navalnij orosz ellenzéki is megjelent a bíróságon, és beszélt, mielőtt kihirdették volna a fellebbezés elutasítását.

Az orosz másként gondolkodó azt vágta a bírósághoz, hogy

megvetem ezt a bíróságot, megvetem a rendszert és megvetem a kormányt is. Nem félek a börtöntől. Mindenkinek azt mondom, hogy ne féljen, hiszen ezzel csak magunkat büntetjük.

Végül azzal fejezte be, hogy

előbb-utóbb mindannyian történelmi vereséget szenvedtek.

A fellebbezést azután nyújtották be Navalnij védői, hogy március 22-én egy moszkvai bíróság pénzügyi csalással vádolta meg. E szerint Navalnij 4,7 millió dollárnak megfelelő pénzt csalt el a saját – időközben egyébként az orosz kormányzat által betiltott – szervezeteitől. A csalás mellett Navalnijnak azt is felrótták az ítélethirdetéskor, hogy tevékenységével akadályozta a per lefolytatását, és rossz hírét keltette a vele szemben eljárást folytató bíróságnak.

Mivel akkor csak videokapcsolaton keresztül vett részt a tárgyaláson – ellentétben a mostani fellebbezéskihirdetéssel –, azt állította, hogy a bíróságon direkt megzavarták a videokapcsolatot, amikor az utolsó szó jogán felszólalhatott volna, mivel „a szavaknak hatalmuk van, és Putyin fél az igazságtól”.

#BREAKING Kremlin critic Navalny loses appeal against 9-year jail term pic.twitter.com/Mp4ncVf8A0 — AFP News Agency (@AFP) May 24, 2022

Navalnij jelenleg még két és fél éves börtönbüntetését tölti, mert miután 2020 nyarán megmérgezték, életmentő kezelés miatt elszállították Oroszországból Németországba (holott az akkor vele szemben folyó per miatt nem hagyhatta volna el az országot).

(Borítókép: Alekszij Navalnij a moszkvai városi bíróság tárgyalótermében felállított képernyőn 2022. május 24-én. Fotó: Alexander NEMENOV / AFP)