Őrizetbe vettek egy 52 éves HÖK-elnököt Bolíviában

Max Mendoza 32 éve hallgatója a bolíviai állami egyetemnek, de sosem szerezte meg végzettségét, miközben diákévei jelentős részében állami fizetést vett fel a hallgatói önkormányzat vezetőjeként.

Hétfőn azonban egy bíróság rendelkezett az őrizetbe vételéről és nyomozást rendelt el ellene.

Az „örökdiák” 1990 óta sikertelenül próbált lediplomázni egyebek között ipari mérnökségből, agrártudományból és jogtudományból is, miközben különböző tisztségeket töltött be a hallgatói önkormányzatban. 2018-tól pedig Bolívia Egyetemi Konföderációjának, az ország legfőbb hallgatói képviseletének is elnöke lett.

Ez utóbbi tisztség havi háromezer dolláros fizetéssel jár, ami a helyi minimálbér tízszeresének felel meg.

Ráadásul az ügyészség szerint a Mendoza arra használta ki az oktatási intézmények bezáratását a koronavírus-járvány alatt, hogy meghosszabbítsa a saját hivatali idejét. Javier Vargas, az ügyben illetékes bíró emellett úgy fogalmazott, hogy

Mendoza nem rendelkezett a megfelelő végzettséggel sem a feladatai ellátásához.

William Alave ügyész közölte azt is, hogy más, hosszú ideig szolgáló diákvezetők ellen is vizsgálatot indítottak. Sokan sérelmezik, hogy az érintett diákvezetők visszaélnek az állami egyetemek széles körű autonómiájával, hogy felvehessék állami fizetésüket.

A hallgatói önkormányzati tisztviselők ügyében amiatt keletkezett közfelháborodás Bolíviában, hogy május elején négy diákot agyontapostak és több mint hetvenen megsérültek a délnyugat-bolíviai Potosi város egyetemén, mert a tömeg pánikba esett egy könnygázgránát robbanásától. Sokan azt gyanítják, hogy a támadás a hallgatói önkormányzati választások megakadályozását volt hivatott elérni.