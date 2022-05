Eltűnnek a maszkok Ausztriában, de még visszatérnek

Június 1-jétől a kereskedelemben és a tömegközlekedési eszközökön is felfüggesztik a koronavírus-járvány miatt elrendelt maszkviselési kötelezettséget Ausztriába – írja az MTI.

A lépést Johannes Rauch egészségügyi és Karoline Edtstadler alkotmányügyi miniszter jelentették be egy keddi sajtótájékoztatón. Az intézkedés határidejét három hónapban szabták meg, azt követően ismét elrendelhetik a maszkviselést.

A két miniszter azzal indokolta a döntés ideiglenes jellegét, hogy a koronavírus-világjárvány még nem ért véget. A miniszterek szerint a jelenlegi csak egy „lélegzetvételnyi szünet", és ősszel ismét szélesebb körben lehet szükség a maszkviselésre

A maszkok visszatérnek

– idézte a Kronen Zeiutng az egészségügyi minisztert. Johannes Rauch hangsúlyozta: Minden forgatókönyv abból indul ki, hogy ősszel újabb óvintézkedésekre lehet szükség.

A kórházakban és az idősotthonokban viszont a nyáron is kötelező marad a maszkviselés . A hatóságok ugyanakkor a nyár végéig meghosszabbították a koronavírus elleni általános oltási kötelezettség felfüggesztését is.

Ez utóbbit Karoline Edtstadler még március elején jelentette be, hogy egy szakértői bizottság javaslatára Ausztria június 1-jéig felfüggeszti a koronavírus-oltás beadatásának kötelezettségét – amelyet február elején vezettek be –, mert az nem arányos a most uralkodó omikron-változat által okozott járvány súlyosságával.

Az országban akkor 70 százalék körüli volt az átoltottság, és a korábbi rendelkezések értelmében március 15-től akár 3600 eurós pénzbírsággal is sújthatták volna azokat, akik megtagadták az oltás felvételét. A törvényt azonban a felfüggesztés miatt egyelőre nem alkalmazták.