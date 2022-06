Alkotmányozó népszavazást tartottak Kazahsztánban

Kaszim-Zsomart Tokajev jelenlegi kazah elnök a múlt hónapban tett javaslatot a referendum kiírására az alkotmány megváltoztatása érdekében. A tervek szerint az alaptörvény mintegy egyharmadát módosítanák.

A módosítás értelmében a politikai vezetők rokonai nem tölthetnének be fontos kormányzati tisztségeket, emellett eltörölnék a Nurszultan Nazarbajev volt elnök teljhatalmát bebetonozó „szuperelnöki” rendszert is. Tokajev azt is indítványozta, hogy a jelenlegi, pártlistákon alapuló arányos választási rendszer helyett vegyes, arányos-többségi választási rendszerre térjenek át a parlamenti (alsóházi) választásokon. Javasolta továbbá, hogy az ország elnökének tagságát – a hivatali ideje alatt – automatikus töröljék az ország kormánypártjában, hogy ismét hozzák létre az alkotmánybíróságot, és azt is, hogy tiltsák be a halálbüntetést.

Az egykori szovjet tagköztársaságban idén januárban zavargások törtek ki az üzemanyagként használt cseppfolyósított gáz hatósági árának megemelése miatt. Az összecsapásokban legalább kétszázharmincan vesztették életüket. Az elégedetlenséget a hivatalban lévő államfő csak külső, orosz segítséggel tudta megfékezni. Tokajev külföldi kapcsolatokkal rendelkező banditákat és terroristákat tett felelőssé a történtekért.

A most 81 éves Nurszultan Nazarbajev korábbi államfő 1990-től tekintélyelvű rendszert tartott fenn 2019-ig, amikor átadta a hatalmat Tokajevnek. A hatalom átadása után is megtartott azonban egy sor kulcsfontosságú tisztséget saját maga és a rokonai számára. Tokajev azonban a januári belpolitikai válság nyomán kiterjesztette hatalmát Nazarbajev, illetve rokonai és hívei kárára, akik sorra elveszítették pozícióikat. Február elején rendeletet hozott elődje jogköreinek megnyirbálására, és vizsgálat indult Nazarbajev egyik családtagja ellen.

Nurszultan Nazarbajev január óta szinte egyáltalán nem jelent meg a nyilvánosság előtt, de egy hétfői interjúban a reform megszavazására szólította fel a kazahokat.

A többség támogatta az alkotmánymódosítást, és érvényes lett a szavazás

A RIA Novosztyi exit pollok alapján azt írja, hogy a becslések szerint a szavazók 74,8 százaléka megszavazta az alaptörvény módosítását.

A szavazáson a voksolásra jogosult állampolgárok körülbelül 68,44 százaléka vett részt, ami azt is jelenti, hogy a népszavazás érvényes lett (ehhez 50 százalékos részvételre volt szükség).