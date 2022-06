A Depp–Heard-per igazi nyertese az ügyvédnő, akiért fél Amerika verekszik

Mi, idősebbek még jól emlékszünk Johnnie Cochranre, az O. J. Simpsont képviselő ügyvédi csapat – a később Dream Teamnek elkeresztelt jogi brigád – frontemberére, aki 1995-ben elérte az elérhetetlent:

az egykori felesége és annak szeretője meggyilkolása ügyében nyilvánvalóan bűnös filmsztár és amerikai futballista felmentését.

Nos, megvan napjaink Johnnie Cochranje: egy mindössze 37 éves, kubai–kolumbiai származású jogász hölgy, Camille Vásquez, aki múlt szerdán kiharcolta védence, Johnny Depp győzelmét az exe, Amber Heard elleni rágalmazási perben. Mi több, olyan ügyesen érvelt a hat hétig tartó per alatt, hogy a bíróság Deppnek tizenötmillió dolláros kártérítést ítélt meg. (Heard is kap kétmilliót, mert egy kisebb jelentőségű ellenkeresetet megnyert, ám szempontjából a két ítélet szaldója mínusz 13 millió dollár.)

Vásquez kirobbanó sikeréről többek között a New York Post is cikkezett, rámutatva, hogy múlt szerda, a Virginia állam Fairfax megyei bíróságán történt ítélethirdetés óta a rágalmazási ügyekre specializálódott ügyvédnő a hollywoodi ügyvédi irodáktól is csábító ajánlatokat kap.

Csak egy alkalmazott

Vásquezből egyik pillanatról a másikra valóságos népmesei hős lett, olyannyira, hogy már T-shirtöt is nyomtattak a nevével:

Elképesztő volt az a következetesség és pengeéles logika, amellyel a fiatal ügyvédnő nevetségessé tette Heardöt, és bebizonyította, hogy a színésznő nem fordította jótékony célra azt a hétmillió dollárt, amit válásakor Depptől kapott, dacára annak, hogy ezt nyilvánosan megígérte.

De ki is Camille Vásquez, a neves Brown Rudnick ügyvédi iroda alkalmazottja? (Fontos az elnevezés, ugyanis Vásquez kisasszony most még csak associate, azaz alkalmazott, nem pedig partner, ami jóval rangosabb titulus, hiszen rendszerint tulajdonrész birtoklásával is együtt jár a vállalkozásban.)

A San Franciscóban született hölgy apja, Leonel Vásquez kubai, anyja, María Marilia Puentes kolumbiai. Camille magna cum laude minősítéssel végzett 2006-ban a USC-n, a Dél-Kaliforniai Egyetemen, majd négy évre rá a Los Angeles-i Southwestern Law Schoolban megszerezte a doktorátust.

A Depp kontra Heard perben már azon is csodálkoztak a bennfentesek, hogy nem egy partner, hanem csak egy alkalmazott a védői csapat frontembere, de hamar kiderült, hogy Vásquez alkalmas a feladatra. Rendre zavarba hozta a színésznőt, újra meg újra rábizonyította, hogy hazudik, amikor kiderült, hogy Heard manipulálta azokat a fotókat, amelyekkel azt akarta demonstrálni, hogy exférje rendszeresen verte őt, sőt egy italospalackkal meg is erőszakolta.

Nem igaz a vád

Vásquez valósággal lemosta a pályáról Heard ügyvédjét, Elaine Bredehoftot, aki a tárgyalás vége felé már kifejezetten szánalmas benyomást keltett az éles eszű és minden apró hibát kíméletlenül kipellengérező Vásquez mellett. Az is sokatmondó, hogy a tárgyalást vezető Penney Azcarate bírónő Vásquez valamennyi tiltakozásának és közbevetésének helyt adott.

A Vásquez lenyűgöző teljesítményét bemutató TikTok-videót 24 óra leforgása alatt 17,9 millióan tekintették meg.

Még az is felmerült, hogy romantikus kapcsolat alakult ki a per tárgyalása közben Depp és Vásquez kisasszony között, de az ügyvédnő ezeket a pletykákat kategorikusan tagadta. Sőt, kiderült, hogy van udvarlója, akivel a per lezárulta után el is utazott egy hosszabb nyaralásra.

Camille Vasquez and her BF got the ✨celeb treatment✨ https://t.co/L4PX5fQB2G — TMZ (@TMZ) June 4, 2022

(Borítókép: Johnny Depp amerikai színész és ügyvédje, Camille Vasquez 2022. május 19-én. Fotó: Shawn THEW / POOL / AFP)