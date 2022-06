Jövőre már kétmillió forintnyi segéllyel is támogathatják a dubaji álláskeresőket

Az új társadalombiztosítási rendszer által nyújtott előnyöket minden dolgozó élvezheti az Emírségekben, akár állampolgár, akár külföldi munkavállaló és az is érdektelen, hogy milyen pozíciót tölt be. A reform most először biztonságos szociális hálót nyújt azoknak is, akik veszélyes munkákat végeznek – írja az Euronews.

A munkanélküli segélyt a két és félszeresére emelik, és a munkakeresés idejére mindenki jogosult lesz az utolsó fizetésének 60 százalékára.

A legmagasabb kifizethető összeg 5000 euró, vagyis majdnem 2 millió forint.

A segélyt online lehet igényelni néhány egyszerű adatlap kitöltésével.

Nem a munkanélküli segély az egyetlen, amelyet megreformáltak az országban. Az új támogatás mellett a bevándorlási és munkavállalási szabályokat is modernizálták, így a külföldiek is biztonságban érezhetik magukat és jövőjüket. Ahhoz ugyanis, hogy valaki beutazzon és Dubajban maradjon, szüksége van egy letelepedési vízumra, aminek előfeltétele a munkavállalás. A jelenlegi szabályok szerint ha egy külföldi elveszíti a munkahelyét, akkor mindössze néhány hónapja van újra munkába állni, mielőtt kitoloncolják.

Az új reformok nemcsak bevonzani próbálják a tehetségeket, hanem meg is szeretnék tartani őket. Az Emírségek vezetői abban bíznak, hogy a segélyrendszer növelni fogja a versenyt a munkaerőpiacon és megbízható hálót feszít a dolgozók és a munkaadók alá – remények szerint hosszú távon.