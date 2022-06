Justin Bieber: Tudom, hogy Jézus velem van

A 28 éves kanadai énekes néhány napja jelentette be, hogy egy ritka betegség, a Ramsay Hunt-szindróma miatt a fél arca lebénult és le kellett mondania számos koncertjét is. Justin Bieber egy videót is közzétett, amelyben megmutatta az arcát, később pedig egy szakértő is megszólalt a betegségével kapcsolatban.

Justin Bieber kedd reggel jelentkezett egy újabb, mindössze 24 órán át elérhető poszttal az Instagramján, amelyben azt írta: „napról napra” javul az állapota, és a betegség óta közelebb került ahhoz, aki „megalkotta” és mindenkinél jobban ismeri őt.

Ez segít nekem abban, hogy megküzdjek most ezzel a szörnyű viharral. Tudom, hogy ennek egyszer vége lesz, és hogy Jézus velem van

– írta az énekes.

A Sky News szerint több szakértőt is megkérdtek arról, hogy a jelek szerint milyen állapotban lehet Justin Bieber. Egyikük azt mondta, hogy a jelek szerint súlyos lefolyású a betegsége, mások viszont úgy vélik, hogy már látszanak a javulás jelei.

Egy 2001-es tanulmány azt írták a Ramsay Hunt-szindrómáról, hogy azoknál a pácienseknél, akiknek a kezelését már az első három napban megkezdik, körülbelül 75 százalék esély van arra, hogy teljesen felépüljenek. Azoknál viszont, akik egy hétnél később kezdték meg a kezelést, már csak 30 százalék volt az esély ugyanerre. Az énekes betegségénél nem tudni biztosan, hogy milyen hamar kezdték meg a kezelést.

