Begyűjti a régi mobilokat a Vodafone, új időszámítás jöhet

A használaton kívüli készülékeket a cég a holland Closing the Loop nevű vállalat segítségével gyűjti be a három nyugat-afrikai országban, ahonnan Európába szállítják őket újrahasznosításra – jelentette be a németországi Vodafone távközlési szolgáltató kedden.

Andreas Laukenmann, a németországi Vodafone magánügyfelekkel foglalkozó részlegének vezetője szerint

a projekttel kezdetét veheti a körkörös gazdaság új normáinak kiépülése.

A vezető szerint azonban „az újrahasznosítás nem elég”, emellett ugyanilyen fontos a készülékek élettartamának növelése is.

A kampányt a visszanyert nyersanyagokból finanszírozzák majd. A már használaton kívüli készülékek ugyanis aranyat, ezüstöt, rezet és kobaltot tartalmaznak.

Az elektronikai hulladékok a leggyorsabban növekvő háztartási hulladéktípusok

A Closing the Loop alapítója, Joost de Kluijver elmondta, hogy a szóban forgó afrikai országoknak nincs kapacitásuk a biztonságos újrahasznosításra, az elektronikai hulladékok sokszor ellenőrizetlenül kötnek ki hulladéklerakókban, ezért szállítják át ezeket Európába.

A Vodafone ugyanakkor támogatni fogja a holland társaságot abban, hogy megbízható újrahasznosítási infrastruktúrát építsenek ki a fejlődő országokban. Ezzel nem csak az elektronikai hulladékok szállítását küszöbölik ki, de számos új munkahelyet is teremtenek – tette hozzá de Kluijver.

Az ENSZ adatai szerint az elektronikai hulladékok jelentik a leggyorsabban növekvő háztartási hulladéktípust: 2019-ben rekordmennyiségű, 53,6 millió tonna e-hulladék keletkezett világszerte, ami öt év alatt 21 százalékos növekedést jelent.